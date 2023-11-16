СБ ООН призвал к гуманитарной паузе в секторе Газа

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Совет безопасности ООН принял резолюцию Мальты, в соответствии с которой обе стороны палестино-израильского конфликта должны объявить гуманитарные паузы «на достаточное число дней», об этом сообщает «РИА Новости».
За предложенную Мальтой резолюции проголосовали 12 стран. Воздержались от голосования Россия, резолюция которой была отвергнута ранее, а также Соединенные Штаты и Великобритания.
В документе Палестину и Израиль призвали к срочной гуманитарной паузе, которая должна продлиться «достаточное число дней». Также указывается о необходимости немедленно отпустить всех заложников, которых удерживает ХАМАС и другие группировки.
Однако, прежде всего авторы резолюции призвали конфликтующие стороны соблюдать нормы международного права, в особенности те, которые касаются защиты детей.
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В документе Палестину и Израиль призвали к срочной гуманитарной паузе, которая должна продлиться «достаточное число дней». Также указывается о необходимости немедленно отпустить всех заложников, которых удерживает ХАМАС и другие группировки.
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Евгения Парфентьева