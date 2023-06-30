СБ ООН решил прекратить работу миротворческой миссии в Мали

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Совет Безопасности ООН принял резолюцию, прекращающую работу миротворческой миссии всемирной организации в Мали
По информации издания, решение было принято единогласно. Инициатором прекращения работы миссии ООН в Мали стали власти страны. Согласно тексту резолюции, вывод миссии запланирован на 1 июля.
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Анастасия Крестьянова