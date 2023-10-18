СБ ООН в очередной раз не справился со своими обязанностями, заявил Эрдоган

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Совбез ООН в очередной раз не справился со своими обязанностями в ситуации на Ближнем Востоке. Об этом Эрдоган написал в социальной сети X.
По мнению Эрдогана, Запад, который ратует за права и свободы человека, не предпринял никаких действий для разрешения конфликта, кроме как подлил масла в огонь. Президент подчеркнул, что после «чудовищного нападения на арабскую больницу Аль-Ахли, бойня в Газе перешла в другое измерение».
Эрдоган сообщил, что осуждает тех, кто осуществил это нападение.
Напомним, больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября подверглась атаке. Более 500 человек погибли в результате удара. Участники палестино-израильского конфликта возложили вину за атаку друг на друга.
Читайте также:
СМИ: в США считают, что удар по больнице в Газе могли нанести не с воздуха
Байден объявил о гуманитарной помощи для Газы и Западного берега Иордана
СМИ: посольства Израиля и США в Буэнос-Айресе получили угрозы о минировании
Эрдоган сообщил, что осуждает тех, кто осуществил это нападение.
Читайте также:
СМИ: в США считают, что удар по больнице в Газе могли нанести не с воздуха
Байден объявил о гуманитарной помощи для Газы и Западного берега Иордана
СМИ: посольства Израиля и США в Буэнос-Айресе получили угрозы о минировании
Екатерина Коршунова