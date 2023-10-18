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СБ ООН в очередной раз не справился со своими обязанностями, заявил Эрдоган

Эрдоган: Совбез ООН в очередной раз не справился со своими обязанностями
18 октября 2023, 21:30
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Совбез ООН в очередной раз не справился со своими обязанностями в ситуации на Ближнем Востоке. Об этом Эрдоган написал в социальной сети X.
По мнению Эрдогана, Запад, который ратует за права и свободы человека, не предпринял никаких действий для разрешения конфликта, кроме как подлил масла в огонь. Президент подчеркнул, что после «чудовищного нападения на арабскую больницу Аль-Ахли, бойня в Газе перешла в другое измерение».

Эрдоган сообщил, что осуждает тех, кто осуществил это нападение.


Напомним, больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября подверглась атаке. Более 500 человек погибли в результате удара. Участники палестино-израильского конфликта возложили вину за атаку друг на друга.

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ЦАХАЛ ударила по жилому дому в Газе, неподалеку от больницы «Аль-Ахли»
18 октября 2023, 21:57

Фото: iStock/Roman Novitskii

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по инфраструктуре Израиля, видео обстрелов публикует Telegram-канал SHOT.
Израильская ракета прилетела по жилому дому, который находится неподалеку от разбомбленной накануне больницы «Аль-Ахли». 

Ранее представитель движения ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что Израиль нанёс удар по больнице в секторе Газа с помощью управляемых ракет. По словам Бархума, израильские Вооруженные силы нанесли удар по Аль-Ахли управляемыми ракетами после того, как сотрудники службы общей безопасности Израиля несколько раз позвонили в больницу и пригрозили взорвать её.

В настоящий момент по всему миру бушуют пропалестинские митинги, участники которых требуют прекратить огонь в секторе Газа. Демонстрации прошли в Вашингтоне, Гааге, Каире, Аммане, Праге и многих других городах.

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Bild: ФРГ перебросила спецназ на Кипр для возможной операции в Газе
18 октября 2023, 21:00

Фото: iStock/gorodenkoff

Германия перебросила свои элитные войска на Кипр для возможного привлечения военных к освобождению заложников из сектора Газа, сообщает Bild со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Федеральное правительство готовится ко всем сценариям на Ближнем Востоке. Чтобы иметь возможность в случае чрезвычайной ситуации эвакуировать немецких граждан под военной охраной, был переброшен военный спецназ», - прокомментировали ситуацию в издании. 

В настоящий момент на Кипре находятся элитные немецкие войска, которые специализируются именно на освобождении заложников из плена.

В Bild подчеркнули, что одной из целей ФРГ определяет и эвакуацию граждан Германии из ближневосточных регионов, которые оказались охвачены вооруженным конфликтом. 

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18 октября 2023, 20:40

Фото: iStock/Askolds

Если бы Совет безопасности ООН принял резолюция России с призывом к немедленному прекращению огня, то огромное количество человеческих жизней были бы спасены, заявил постоянный наблюдатель Палестины при организации Рияд Мансур во время заседания СБ ООН.
«Если бы этот Совет призвал к прекращению огня два дня назад и соответствующим образом поступил, он спас бы сотни жизней», - прокомментировал ситуацию Мансур. 

Ранее стало известно Совбез ООН не принял поправки, предложенные Россией к бразильскому проекту резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, отказавшись в том числе включить в текст осуждение удара по больнице «Аль-Ахли».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что СБ ООН не смог принять решение, которое прекратило бы гуманитарную катастрофу в секторе Газа.

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РФ намерена инициировать чрезвычайной ГА ООН по защите населения Палестины
18 октября 2023, 20:01

Фото: istockphoto.com/Viktor Sidorov

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил о намерениях России инициировать чрезвычайную Генассамблею ООН по защите мирного населения Палестины.
«Совет безопасности ООН не смог сформулировать внятную реакцию на вызовы, мы инициируем возобновление 10-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины для всестороннего обсуждения ситуации, сложившейся в зоне палестино-израильского конфликта и путей её разрешения», — приводит РИА Новости слова Небензи.

Кроме этого, представитель России в ООН заявил о необходимости тщательного расследования удара по больнице в секторе Газа.

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ОИС: Ответственность за судьбу жителей сектора Газа несёт Израиль
18 октября 2023, 19:51

Фото: istockphoto.com/e-crow

Организация исламского сотрудничества (ОИС) возложила ответственность за судьбы и жизни мирного населения сектора Газа на Израиль.
«Израиль как оккупирующая держава несёт ответственность за судьбу гражданского населения в секторе Газа и настоящую трагедию, которую оно переживает в результате бомбардировок, блокады и голода, без электричества, еды и чистой воды, будучи вынужденным покинуть свои дома», — приводят «Известия» соответствующее сообщение на сайте организации.

Кроме того, ОИС призвала мировое сообщество привлечь израильскую сторону к ответственности за военные преступления, а также угрозу человечеству.

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Президент Хорватии Миланович заявил о праве палестинцев на своё государство
18 октября 2023, 19:42

Фото: istockphoto.com/GISTEL Cezary Wojtkowski

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что палестинский народ имеет право иметь своё собственное государство.
«Палестинский народ имеет право на собственное государство, которое давно надо было уважать, тогда не было бы большей части этих несчастий и ужасов, которые наблюдаем», — приводит РИА Новости слова Милановича.

Однако, вместе с тем, он подчеркнул, что сама по себе борьба за свободу палестинского народа приемлема, но методы этой борьбы хорватский лидер осуждает.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что СБ ООН не смог принять решение, которое прекратило бы гуманитарную катастрофу в секторе Газа

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Небензя назвал число россиян, ставших заложниками блокады сектора Газа
Небензя: Заложниками стали около 1 тыс россиян
18 октября 2023, 19:30

Фото: istockphoto.com/Abdallah ElHajj

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил, что Заложниками блокады сектора Газа стали около 1 тыс граждан России и членов их семей. Об этом сообщает РИА Новости.
Также он заявлял, что Совет Безопасности ООН не смог принять решение, которое прекратило бы гуманитарную катастрофу в секторе Газа.

Ранее стало известно Совбез ООН не принял поправки, предложенные Россией к бразильскому проекту резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, отказавшись в том числе включить в текст осуждение удара по больнице «Аль-Ахли».

Удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен вчера вечером. По последним данным Минздрава Палестины, в результате атаки погибли 471 человек, большинство из них - женщины и дети.

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Правящая партия Турции считает, что по больнице в Газе ударил Израиль

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#оон
#совбез
#россияне
#сектор газа
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СМИ: в США считают, что удар по больнице в Газе могли нанести не с воздуха
CNN: в США считают, что удар по больнице в секторе Газа могли нанести с земли
18 октября 2023, 19:18

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

В США считают, что удар по больнице в секторе Газа мог быть нанесен не с воздуха. Об этом сообщает телеканал CNN.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что прямого попадания по больнице в секторе Газа не было, удар пришелся по близлежащей парковке. Пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари отметил, что удар не был произведен с воздуха. Он отметил, что по данным израильских аэрофотоснимков, на поврежденной парковке имеются следы горения, структурные повреждения находящихся рядом зданий отсутствуют.

Напомним, британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что разведывательные службы Великобритании проводят независимое выяснение обстоятельств удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. По словам Сунака, Британия находится в сотруднчистве по этому вопросу с союзниками.

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#министр
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#удар
#израиль
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Небензя: СБ ООН не смог принять решение, которое прекратило бы трагедию в Газе
18 октября 2023, 19:05

Фото: kremlin.ru

СБ ООН не смог принять решение, которое прекратило бы гуманитарную катастрофу в секторе Газа, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее стало известно Совбез ООН не принял поправки, предложенные Россией к бразильскому проекту резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, отказавшись в том числе включить в текст осуждение удара по больнице «Аль-Ахли».

Напомним, удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен вчера вечером. По последним данным Минздрава Палестины, в результате атаки погибли 471 человек, большинство из них - женщины и дети.

7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#оон
#израиль
#палестина
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