Сбербанк в 2023 году помог задержать 19 кибермошеннических ОПГ

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Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов объявил, что с начала текущего года банк оказал поддержку в задержании 19 организованных преступных групп, занимающихся кибермошенничеством.
«С благодарностью команде „Сбера“ в текущем году удалось задержать 19 организованных преступных групп, специализирующихся на кибермошенничестве», — цитирует его РИА Новости.Ранее в июле представители МВД России и Следственного комитета сообщили о задержании шести лиц в Москве, которые были обвинены в незаконной торговле незарегистрированными лекарствами и заработали более 30 миллионов рублей на незаконном бизнесе. Сотрудники департамента кибербезопасности Сбербанка оказали помощь в задержании этих преступников.
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Артем Кузьмин