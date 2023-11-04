Сбитая Шварценеггером велосипедистка подала на него в суд

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После автомобильной аварии, случившейся в феврале этого года, велосипедистка решила подать в суд на актера Арнольда Шварценеггера, сообщает TMZ.
По ее словам, Шварценеггер двигался с излишне высокой скоростью и не проявил должного внимания. Велосипедистка также подчеркнула, что в результате аварии получила серьезные травмы.
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