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Сбитая Шварценеггером велосипедистка подала на него в суд

TMZ: сбитая в феврале Шварценеггером велосипедистка подала на актера в суд
04 ноября 2023, 06:37
Фото: istockphoto/U. J. Alexander

Фото: istockphoto/U. J. Alexander

После автомобильной аварии, случившейся в феврале этого года, велосипедистка решила подать в суд на актера Арнольда Шварценеггера, сообщает TMZ.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе. Женщина, ставшая жертвой наезда со стороны актера, утверждает, что он несет полную ответственность за столкновение.

По ее словам, Шварценеггер двигался с излишне высокой скоростью и не проявил должного внимания. Велосипедистка также подчеркнула, что в результате аварии получила серьезные травмы.

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#женщина
#травмы
#аварии
#инцидент
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МИД России обвинил МОК в сегрегации по национальному признаку
В МИД РФ заявили, что подход МОК — это сегрегация по национальному признаку
04 ноября 2023, 05:14

Фото: iStock/BalkansCat

Министерство иностранных дел России обвинило Международный олимпийский комитет (МОК) в применении дискриминации на этнической основе. Эту информацию опубликовали на сайте МИД.
В заявлении МИД говорится, что подход МОК к этому вопросу едва ли можно рассматривать иначе, как в форме дискриминации на этнической основе, и поэтому его необходимо пересмотреть в соответствии с нормами международного права, применимыми к спортивной сфере, и в соответствии с духом мирового олимпийского движения.

Министерство также подчеркнуло, что международные спортивные организации должны отказаться от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных команд в Олимпийских играх и следовать букве и принципам, закрепленным в Олимпийской хартии, придерживаясь принципа «спорт вне политики».

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#спорт
#права
#мид
#путин
#мок
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В США назвали злейшего врага ВСУ
NI: зима может стать злейшим врагом для ВСУ
04 ноября 2023, 04:48

Фото: istock / Liudmila Chernetska

Предстоящий зимний период может представлять серьезное испытание для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это мнение выразила Марина Мирон в американском журнале The National Interest.
В частности, она отметила, что некоторые модели беспилотных аппаратов, такие как DJI Mavic, сталкиваются с трудностями при использовании в условиях низких температур, ветра или снегопадов. Кроме того, холодная погода может ограничить мобильность военной техники, повысить риск обморожений и затруднить выполнение разведывательных миссий.

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#сша
#погода
#минобороны рф
#всу
#солдат
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Глава МИД Хорватии вызвал скандал попыткой поцеловать Бербок
Bild: глава МИД Хорватии Грлич-Радман попытался поцеловать Бербок на саммите ЕС
04 ноября 2023, 03:58

Фото: germania.diplo.de

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман попал в неловкую ситуацию, когда попытался поцеловать главу МИД Германии Анналену Бербок, сообщает газета Bild.
Инцидент произошел во время саммита министров стран-членов Евросоюза (ЕС) в Берлине. Глава хорватского внешнеполитического ведомства опоздал на фотосессию и прибыл после того, как другие министры уже поздоровались друг с другом. По информации издания, Грлич-Радман решил поцеловать Бербок в знак приветствия. Тем не менее, судя по опубликованной групповой фотографии министров в социальных сетях, она отвернулась, когда он попытался это сделать.

Грлич-Радман уже извинился за свои действия, пояснив, что он хотел приветствовать свою коллегу «по-человечески».

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#обувь
#инцидент
#ес
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В Вашингтоне задержали более 50 участников протестов в офисах сенаторов
WP: в Вашингтоне задержали более 50 участников протеста в офисах сенаторов
04 ноября 2023, 03:33

Фото: iStock/tupungato

Более 50 активистов были задержаны в Вашингтоне после того, как они проникли в офисы сенаторов США и требовали прекращения огня в секторе Газа, сообщает газета «Washington Post», ссылаясь на информацию полиции.
Ранее активисты из антивоенного движения Codepink объявили о проведении акции, в рамках которой они вломились в офисы нескольких сенаторов США, демонстрируя флаги Палестины.

Издание уточнило, что «52 человека были задержаны и обвинены в незаконных протестах, проведенных на территории Капитолия».

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#скорость
#дом
#законопроект
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Самолет Байдена сломался при посадке
Белый дом: самолет Байдена столкнулся с неполадкой при посадке в штате Мэн
04 ноября 2023, 03:09

Фото: istockphoto/Diy13

Самолет, на борту которого находился президент США Джо Байден и его супруга Джилл, столкнулся с небольшой технической неисправностью при приземлении в штате Мэн в пятницу, передает РИА Новости со ссылкой на американскую администрацию.
«По прилету в штат Мэн возникла небольшая проблема с техническим обслуживанием самолета. Для дальнейшего полета в штат Делавэр будет использован другой воздушный лайнер», - ​говорится в заявлении Белого дома.
Байден и его супруга отправились из Вашингтона в город Льюистон в штате Мэн, где 25 октября произошла массовая стрельба, в результате которой погибли 18 человек, а еще 13 получили ранения.

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#сша
#стрельба
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#город
#человек
#дома
#байден
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Politico: США потребовали от Израиля объяснений за удар по лагерю беженцев
04 ноября 2023, 02:42

Фото: iStock/goglik8

Соединенные Штаты потребовали от Израиля объяснений после атаки на лагерь беженцев в Джабалии, пишет Politico со ссылкой на источник в американском правительстве.
«Администрация Байдена попросила Израиль предоставить подробные разъяснения относительно мотивов и процесса, который привел к последней атаке на лагерь беженцев в Джабалии на севере сектора Газа», - заявил источник.
Также США призвали Израиль принять все необходимые меры, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Однако, как отмечает Politico, Израиль кажется несколько независимым в этом вопросе, продолжая свои действия в соответствии с собственной позицией.

По информации издания, члены Демократической партии в США начали обсуждать возможность проведения расследования в отношении соблюдения прав человека в действиях Израиля и возможных мер наказания.

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#сша
#скорость
#израиль
#мид
#администрация
#меры
#лагерь
#рф
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Глава ВОЗ потрясен сообщениями об атаках на «скорые» в секторе Газа
Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атак на машины скорой помощи в секторе Газа
04 ноября 2023, 00:56

Фото: iStock/olrat

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил свое потрясение отчетами об атаках на автомобили скорой помощи в районе Газа и призвал к постоянной защите медицинских работников и их пациентов.
«Глубоко потрясен сообщениями о нападениях на машины, которые эвакуируют пациентов, неподалеку от больницы Эш-Шифа в Газе, что привело к жертвам, раненым и разрушениям. Мы повторяем: пациенты, медицинские работники, учреждения и автомобили скорой помощи всегда должны быть под защитой», — написал он в социальных сетях.
Гебрейесус также снова призвал к немедленному прекращению огня.

В пятницу Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по машине скорой помощи, которая, по их данным, использовалась членами палестинского движения ХАМАС, в результате чего погибли несколько бойцов.

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#автомобили
#армия
#больницы
#пациенты
#работники
#машины
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Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства
Космонавты Кононенко, Чуб и Борисов поздравили россиян с Днем народного единства
04 ноября 2023, 00:31

Фото: Telegram-канал «Госкорпорация «Роскосмос»

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, пребывающие на борту Международной космической станции, передали поздравления своим соотечественникам в связи с Днем народного единства. Видеоролик с этим поздравлением был опубликован пресс-службой «Роскосмоса», передает РИА Новости.
«Дорогие соотечественники, друзья! Мы, российские члены экипажа Международной космической станции, искренне поздравляем вас с Днем народного единства! Этот праздник особенно дорог каждому гражданину нашей страны, тем, кто нежно уважает свою Родину, кто хранит и уважает ее богатое наследие, и усердно работает во имя укрепления и процветания России», ​- заявил Кононенко.
Чуб напомнил, что День народного единства уходит своими корнями в глубокую историю. Он подчеркнул, что в XVII веке, народы России объединились в ополчение рядом с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, сумели объединиться и дать отпор захватчикам, защитив суверенитет государства, «освободив нашу Родину от оккупантов, восстановив власть, возродив и укрепив нашу страну».

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#космонавты
#станции
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ООН: женщины в Газе вынуждены рожать на улицах среди руин
04 ноября 2023, 00:24

Фото: iStock/Roman Novitskii

Женщины в секторе Газа сталкиваются с крайне неблагоприятными условиями при родах, сообщили на сайте ООН.
Отмечается, что они вынуждены рожать среди развалин на улице, в разрушенных больницах или в переполненных центрах для беженцев с недостаточными санитарными условиями. Эти факты содержатся в совместном заявлении, опубликованном Детским фондом ООН, Всемирной организацией здравоохранения и БАПОР ООН.

В документе также говорится, что многие женщины вынуждены рожать в убежищах, в своих домах, среди обломков на улицах или в переполненных медицинских учреждениях, где условия гигиенической безопасности ухудшаются, а риск заражения и осложнений в медицинском плане увеличивается. Такая ситуация обусловлена закрытием 14 больниц и 45 центров первичной медицинской помощи.

Согласно заявлению, даже медицинские учреждения подвергаются обстрелам. К примеру, 1 ноября произошел обстрел важного родильного отделения больницы Аль-Хило. Документ также предостерегает о том, что в среднем в день в секторе Газа рожают 180 женщин, из которых у 15% могут возникнуть осложнения во время беременности или родов, требующие дополнительной медицинской помощи.

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#женщины
#больницы
#оон
#обстрел
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