Сборная Подмосковья стала призером на Всероссийском чемпионате «Профессионалы»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
23 медали завоевала сборная Подмосковья на Всероссийском чемпионате «Профессионалы». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В Санкт-Петербурге прошел финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». В приняли участи свыше 700 конкурсантов из 62 регионов страны.
Всего в финале участники боролись за победу в 55 компетенциях разных возрастных категорий. Подмосковные представители участвовали в 23 компетенциях, пять из которых в категории юниоры.
По итогам конкурса Московская область завоевала 13 медалей в категориях выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы, мехатроника, промышленная механика и монтаж, сервис на воздушном транспорте, а также мобильная робототехника.
Также в компетенциях пожарная безопасность и промышленная автоматика было выиграно шесть серебряных медалей. Кроме этого, бронзовыми призерами участники из Подмосковья стали в номинациях мобильная робототехника, программные решения для бизнеса и промышленная автоматика.
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Всего в финале участники боролись за победу в 55 компетенциях разных возрастных категорий. Подмосковные представители участвовали в 23 компетенциях, пять из которых в категории юниоры.
Также в компетенциях пожарная безопасность и промышленная автоматика было выиграно шесть серебряных медалей. Кроме этого, бронзовыми призерами участники из Подмосковья стали в номинациях мобильная робототехника, программные решения для бизнеса и промышленная автоматика.
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Мира Полтева