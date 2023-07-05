СБУ и ВСУ намерены изымать гражданские машины в Харьковской области

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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские служба безопасности и вооруженные силы на купянском направлении готовятся изымать гражданские машины и технику.
СБУ и ВСУ собирают информацию о имеющейся технике и автомобилям у различных предприятий и хозяйств. Эксперт выразил уверенность в том, что в дальнейшем, изъятый транспорт будет использоваться для военных нужд украинских подразделений.
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Анастасия Крестьянова