СБУ обвинила 13 жителей Николаевской области в передаче информации о ВСУ

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Служба безопасности Украины выдвинула обвинения 13 жителям Николаевской области в сборе и передаче данных о перемещении Вооруженных сил республики. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
СБУ провели операцию по нейтрализации агентурной сети, участники которой собирали и передавали разведывательные данные о местах базирования и перемещения украинских военнослужащих.
В сообщении указано, что они передавали разведданные координатору пророссийского Николаевского подполья Сергею Лебедеву, в отношении которого в июне возбудили уголовное дело по статье «Госизмена». На данный момент против 9 граждан возбуждено уголовное дело по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины («Несанкционированное распространение информации о перемещении вооружения, вооруженных сил»). Обвиняемым светит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Ранее сообщалось, что СБУ задержала двух жителей Украины по подозрению в поддержке России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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В сообщении указано, что они передавали разведданные координатору пророссийского Николаевского подполья Сергею Лебедеву, в отношении которого в июне возбудили уголовное дело по статье «Госизмена». На данный момент против 9 граждан возбуждено уголовное дело по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины («Несанкционированное распространение информации о перемещении вооружения, вооруженных сил»). Обвиняемым светит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
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Алина Юрчак