Счетная палата США заявила о неподъемности для бюджета НАСА сверхтяжелой ракеты

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По информации, представленной в отчете Счетной палаты США, сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) стоит слишком много для текущего бюджета НАСА. Это означает, что в текущей финансовой обстановке программа SLS не может считаться устойчивой. Согласно отчету, высокопоставленные сотрудники НАСА подтвердили, что при текущем уровне финансирования программа SLS стоит дорого.
Согласно данным Счетной палаты, пилотируемый облет Луны в рамках проекта Artemis вероятно не состоится раньше 2025 года, а высадка астронавтов на поверхность Луны, скорее всего, будет отложена как минимум до 2026 года.
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