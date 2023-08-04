«Счёт пойдёт на миллионы»: Сивков предсказал скорое повторение Хирасимы и Нагасаки

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Каждый год 6 и 9 августа весь мир вспоминает ужасную трагедию, когда два японских города Хирасима и Нагасаки стали жертвами первых ядерных бомбардировок. США сбросили ядерные бомбы на людей в 1945 году, однако ситуация может повториться и сегодня, считают военные эксперты.
Сегодня держателями ядерного оружия считаются девять стран, но 90% мирового ядерного арсенала принадлежит двум державам: США и России. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков уверен, что сегодня как никогда высок риск применения ядерного оружия. Об этом он рассказал интервью «Радио 1».
По словам эксперта, у России на вооружении находится чуть больше шести тысяч ядерных боеголовок, столько же есть у США. Это в несколько раз меньше по сравнению с началом 80-х годов, когда ядерные арсеналы мировых держав достигали пика: на тот момент в СССР насчитывалось около 30 тысяч боеголовок, в США – почти 25 тысяч. Но Константин Сивков подчеркнул, что сегодняшнее оружие отличается своей мощностью. Таким образом, оно перестало быть оружием сдерживания, став оружие поля боя.
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«Риск применения ядерного оружия, по моим оценкам, достаточно высок. Это связано с тем, что мы сегодня переживаем буквально историческую эпоху, которую последний раз человечество переживало больше 1500 лет тому назад, когда рушилась Римская империя. Сейчас рушится западный мир, его господство над миром, которое продолжалось несколько столетий. Запад в определённых условиях может пойти на применение ядерного оружия», — сказал Константин Сивков.
«Это крайне опасно, потому что у горящих голов может появиться желание это оружие применить. Современные ядреные боеприпасы примерно в пять-десять, а то и 100 раз мощнее тех, которыми были убиты Хиросима и Нагасаки. Межконтинентальная баллистическая ракета России или США стоит 10 таких боеголовок. И если мы говорим про последствия применения такого оружия, то потери будут на порядок больше. Речь пойдёт не о 200 и 400 тысячах человек, счёт пойдет на миллионы погибших», — заключил Сивков.Читайте также:
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Екатерина Шмакова