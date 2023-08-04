«Счёт пойдёт на миллионы»: Сивков предсказал скорое повторение Хирасимы и Нагасаки

Каждый год 6 и 9 августа весь мир вспоминает ужасную трагедию, когда два японских города Хирасима и Нагасаки стали жертвами первых ядерных бомбардировок. США сбросили ядерные бомбы на людей в 1945 году, однако ситуация может повториться и сегодня, считают военные эксперты.