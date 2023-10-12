Ученые назвали профессии, которые могут приводить к деменции

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Ученые пришли к выводу, что тяжелый физический труд повышает риск развития деменции. Об этом сообщает научный сайт Science Direct.
Исследователи проверили, как работа может быть связана с развитием слабоумия в старости. Участниками исследования стали 7 тысяч человек. У 15% из них вероятность возникновения деменции намного выше в сравнении с остальными. Специалисты пришли к выводу, что это связано с их работой, так как они занимались тяжелым физическим трудом.
«Наша работа подчеркивает так называемый парадокс физической активности — физическая активность в свободное время связана с лучшими когнитивными результатами, а тяжелый физический труд, наоборот, может привести к ухудшению когнитивных результатов», — рассказал автор исследования Вегард Скирбекк.
По мнению ученых, недостаток отдыха и тренировки мозга в сочетании с хронической усталостью из-за тяжелой работы приводят к износу организма.
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