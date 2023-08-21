СЕ проспонсирует «демократическое руководство» в молдавских школах

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Совет Европы (СЕ) намерен выделить грант в размере €150 тыс. на внедрение принципов «демократического руководства» в молдавских школах.
«Грант будет направлен на финансирование проекта по укреплению демократического руководства школами в Молдавии посредством адресной поддержки до 40 школ с целью внедрения там принципов и практик демократического руководства школами», — приводит RT текст соответствующего документа.
Так, школам «помогут» составить документы внутренней политики, а также проведут в учебных заведениях тренинги и семинары для директоров, учителей, школьников и их родителей. Среди тем таких «просветительских занятий» будут демократия, права человека, терпимость, фейковые новости и медиаграмотность, инклюзивное образование.
«Финляндия хочет показать пример и заставить европейские страны больше инвестировать в собственную оборону», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова министра.
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