Сегодня Владимир Путин может пообщаться с российскими военнослужащими

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Глава РФ Владимир Путин может провести встречу с российскими военнослужащими, об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Сегодня он (президент) имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мы тему обозначим. Целый ряд у него закрытых встреч и мероприятий, сегодня мы не исключаем общение Путина с военнослужащими, детали предоставим вам дополнительно, проинформируем вас», - прокомментировал ситуацию Песков.Позже, Путин выступит с обращением к участникам международной парламентской конференции Россия – Латинская Америка. Все остальные дела президента будут иметь непубличный характер, заключил представитель Кремля.
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Евгения Парфентьева