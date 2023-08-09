Сэйр: Всё больше американцев выступают против помощи Украине

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Сэйр отметила, что американский политик Марджори Тейлор Грин ранее внесла законопроект, согласно которому необходимо прекратить осуществление финансовой поддержки Украины. За это предложение проголосовали 89 членов Палаты представителей из 435. Несмотря на столь существенную разницу, по словам кандидата в Сенат, это намного больше, чем в предыдущие годы, когда выступающих «за» было два-три человека.
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