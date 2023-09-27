Сейсмологи из Норвегии зафиксировали четыре взрыва на «Северных потоках»

Фото: istock/Dragan Mihajlovic
Учёные из Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar допустили, что взрывов могло быть ещё больше.
4 взрыва произошли на маршрутах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в прошлом году. При этом ранее считалось, что их было 2, пишет газета The Guardian.
По данным специалистов из Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar, первый взрыв зафиксирован 26 сентября 2022 года в 02:03:24 по местному времени, второй - в 19:03:50, а третий спустя 7 секунд после второго взрыва. Через 9 секунд последовал четвертый.
Второй и третий взрывы случились в 220 м друг от друга, а четвертый - в нескольких километрах к юго-западу от второго.
Но взрывов могло быть ещё больше. The Guardian уточнило, что итоги расследований диверсии, которые проводят Дания, Швеция и ФРГ, планируют опубликовать совместно с Norsar. Ведомства стран не стали комментировать данную тему.
Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что спецслужбы Соединенных штатов замели следы участия в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Херш также добавил, что информацию об подготовке диверсии не вносили на компьютеры, вся документация печаталась на пишущей машинке Royal или Smith Corona.
Отчет об операции в Норвегии были отправлены только главе ЦРУ США Уильяму Бернсу. Тот поддерживал связь с организаторами теракта и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
Кроме того, Сеймур Херш заявил, что после взрыва бумажные документы были уничтожены.
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По данным специалистов из Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar, первый взрыв зафиксирован 26 сентября 2022 года в 02:03:24 по местному времени, второй - в 19:03:50, а третий спустя 7 секунд после второго взрыва. Через 9 секунд последовал четвертый.
Но взрывов могло быть ещё больше. The Guardian уточнило, что итоги расследований диверсии, которые проводят Дания, Швеция и ФРГ, планируют опубликовать совместно с Norsar. Ведомства стран не стали комментировать данную тему.
Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что спецслужбы Соединенных штатов замели следы участия в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Херш также добавил, что информацию об подготовке диверсии не вносили на компьютеры, вся документация печаталась на пишущей машинке Royal или Smith Corona.
Отчет об операции в Норвегии были отправлены только главе ЦРУ США Уильяму Бернсу. Тот поддерживал связь с организаторами теракта и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
Кроме того, Сеймур Херш заявил, что после взрыва бумажные документы были уничтожены.
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Журналист Херш: план ЦРУ по «Северным потокам» — шаг к третьей мировой войне
Мария Фирсова