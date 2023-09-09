Секретарь избиркома МО Фурс рассказал о ходе проведения выборов в регионе

Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
Секретарь избирательного комитета Московской области Руслан Фурс рассказал «Радио 1» о ходе проведения выборов в регионе, а также об оснащении избирательных участков.
По словам секретаря избиркома МО, в регионе проживает свыше шести миллионов избирателей. Выборы проходят в 57 городских округах, в которых представлена 61 избирательная комиссия.
Жители выбирают губернатора Московской области, депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу, а также депутатов в органы местного самоуправления.
Кроме того, он подчеркнул, что для работников избирательной комиссии действует круглосуточная линия психологической помощи, по которой они смогут обратиться с вопросами о том, как справиться со стрессом.
Также Фурс рассказал, чем обусловлено проведение выборов в три дня. По его словам, впервые голосование было продлено во время пандемии COVID-19, чтобы избежать столпотворения людей в целях соблюдения санитарных норм.
В заключение беседы он отметил, что, несмотря на снятие ковидных ограничений, избирателям, по их требованию, предоставляются санитайзеры.
Напомним, что выборы в Московской области проводятся 8, 9 и 10 сентября. Проголосовать можно классическим способом, заполнив бюллетень, а также в электронном виде.
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Жители выбирают губернатора Московской области, депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу, а также депутатов в органы местного самоуправления.
«На выборы губернатора у нас зарегистрированы четыре кандидата – это от «Единой России» Воробьёв Андрей Юрьевич, от «КПРФ» – Наумов Александр Анатольевич, от «ЛДПР» – Жигарев Кирилл Сергеевич и от «Справедливой России» – Никитин Анатолий Юрьевич», – рассказал Фурс.
Кроме того, он подчеркнул, что для работников избирательной комиссии действует круглосуточная линия психологической помощи, по которой они смогут обратиться с вопросами о том, как справиться со стрессом.
«С точки зрения безопасности тоже напомню. У нас 100% избирательных участков оснащены камерами видеонаблюдения или видеорегистрации, и также надежно охраняет нас всех система «Безопасный регион», которая впервые в России развёрнута и действует в Московской области», – подчеркнул секретарь избиркома МО.
Также Фурс рассказал, чем обусловлено проведение выборов в три дня. По его словам, впервые голосование было продлено во время пандемии COVID-19, чтобы избежать столпотворения людей в целях соблюдения санитарных норм.
«Во-вторых, как показала практика – тоже проводились опросы, замеры и федеральные, и региональные – избирателям, особенно дачникам, удобнее, чтобы это был не один день. Особенно пятница пользуется спросом у этой категории, чтобы была возможность проголосовать и уехать», – объяснил собеседник «Радио 1».
В заключение беседы он отметил, что, несмотря на снятие ковидных ограничений, избирателям, по их требованию, предоставляются санитайзеры.
Напомним, что выборы в Московской области проводятся 8, 9 и 10 сентября. Проголосовать можно классическим способом, заполнив бюллетень, а также в электронном виде.
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Анастасия Чинкова