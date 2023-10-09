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Секретарь ОДВЗЯИ Флойд попросил о встрече с ключевыми руководителями России

09 октября 2023, 23:17
Фото: iStock/yulenochekk

Фото: iStock/yulenochekk

Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд на фоне шагов Москвы по отзыву ратификации ДВЗЯИ попросил о встрече с ключевыми руководителями Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.
Флойд выразил озабоченность такими намерениями российских властей и напомнил, что ДВЗЯИ является важной частью международной архитектуры безопасности и мира.

Чиновник отметил, что поддерживает контакты с высшими российскими должностными лицами на регулярной основе и старается доказать им, что ратификация Договора о запрещении ядерных испытаний отвечает как интересам России, так и интересам всего мира.


«Я также попросил предоставить мне возможность как можно скорее встретиться с ключевыми руководителями в Москве», - цитирует агентство слова Роберта Флойда.

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#договор
#мир
#ядерное оружие
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Единственная больница в Бейт-Хануне в Газе прекратила работу из-за обстрелов
10 октября 2023, 00:19

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле объявила о прекращении работы единственной больницы в городе Бейт-Ханун в секторе Газа из-за израильских обстрелов, которые произошли во время нарастания палестино-израильского конфликта. Эту информацию она представила на открытии 70-й сессии Регионального комитета ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья, передает РИА Новости.
Кайле отметила, что больница в Бейт-Хануне была единственной медицинской учреждением в этом городе и её деятельность была приостановлена из-за интенсивных израильских бомбардировок. Эта информация была опубликована в Telegram-канале ведомства.

В ранние утренние часы 7 октября Израиль столкнулся с масштабной ракетной атакой со стороны сектора Газа, что было событием без предшествующего аналога. Кроме того, палестинские бойцы проникли в районы на юге Израиля, приграничные с Газой.

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#израиль
#больница
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#информация
#переговоры
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Кабмин Финляндии хочет облегчить конфискацию жилья россиян
YLE: кабмин Финляндии хочет облегчить конфискацию недвижимости россиян
10 октября 2023, 00:14

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

По информации, предоставленной министром юстиции Леену Мери, правительство Финляндии планирует упростить процесс отчуждения недвижимости, принадлежащей гражданам России, до истечения срока своих полномочий в 2027 году. Это решение было объявлено в понедельник общественной телерадиовещательной корпорацией YLE.
В начале июля текущего года Финляндия ужесточила ограничения на въезд российских владельцев недвижимости, что сильно затруднило проведение банковских операций между Россией и финскими банками. Это, в свою очередь, привело к трудностям с оплатой налогов и расчетами по недвижимости.

Кроме того, согласно данным финских правоохранительных органов, российские владельцы недвижимости и долей в жилищных кооперативах все чаще нарушают свои юридические обязательства, и случаи их привлечения к ответственности стали более распространенными. Одной из сложностей является отсутствие возможности информировать российских владельцев о задолженности из-за проблем с почтовой связью.

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#ограничения
#финляндия
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Эрдоган: Подход Израиля, игнорирующий права палестинцев, угрожает его же народу
09 октября 2023, 23:45

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подход Израиля, игнорирующий права палестинцев, угрожает израильскому народу. Об этом пишет РИА Новости.
По словам турецкого лидера, международное сообщество не выполнило данные палестинцам обещания, что сыграло важную роль в обострении конфликта. При это Эрдоган отметил, что турецкая сторона с 1949 года признаёт государство Израиль и поддерживает с ним дипломатические отношения.

Президент подчеркнул, что мир в регионе невозможен без создания независимого суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме в границах 1967 года и заявил об ошибочной политике Израиля.

«Очевидно, что проблему в регионе нельзя решить, постоянно притесняя палестинский народ и конфискуя его дома и земли. Такой подход приведет к разочарованию в поисках мира. Мы также выступаем против случайных действий в отношении израильского гражданского населения», — цитирует агентство слова Реджепа Эрдогана.

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#дома
#государство
#мир
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ХАМАС заявил, что не будет вести переговоры по пленным, пока идут бои
ХАМАС заявил, что не будет вести переговоры по пленным, пока продолжаются бои
09 октября 2023, 23:28

Фото: iStock/Arseniy45

Палестинское движение ХАМАС не собирается вступать в переговоры по вопросу пленных, пока продолжаются боевые действия, заявил официальный представитель «Бригад Аль-Кассам» Абу Убейда, передает РИА Новости.
Согласно представителю военного крыла ХАМАС, движение продолжает активные боевые действия в различных регионах, организует ротацию своих бойцов и захватывает пленных. В видеообращении он подчеркнул, что они не будут вступать в переговоры или рассматривать вопрос о пленных, пока их позиции подвергаются обстрелам. Он также подчеркнул, что вопрос о пленных является стратегически важным, и враг должен заплатить цену, удовлетворяющую ХАМАС, для обмена на пленных.

Утром 7 октября Израиль столкнулся с масштабной атакой со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики из ХАМАС провели массированные ракетные удары и прорвались в районы, прилегающие к южным границам Израиля.

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#движение
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#люди
#переговоры
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Число погибших в ходе конфликта израильтян достигло 900
Haaretz: число израильтян, погибших в ходе эскалации, возросло до 900 человек
09 октября 2023, 23:07

Фото: iStock/ffikretow

По информации газеты Haaretz, число погибших жителей Израиля в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта выросло до 900. Ранее упоминалось о более чем 800 погибших.
Утром 7 октября Израиль столкнулся с масштабной ракетной атакой со стороны сектора Газа. Помимо этого, боевики из ХАМАС совершили массированные атаки и проникли в районы, приграничные с югом Израиля.

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Посол Палестины заявил о подготовке визита президента Аббаса в Москву
09 октября 2023, 22:36

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Президент Палестины Махмуд Аббас готовится к официальному визиту в Москву, об этом сообщил посол страны Абдельхафиз Нофаль в интервью для «Россия 24».
«С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты. Сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса в Москву», - прокомментировал ситуацию Нофаль.

Он также отметил, что Палестина ценит позицию России по конфликту с Израилем. 

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт посетил Москву 8 октября по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. 

При этом, ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что поддерживает Палестину и призвал лидеров исламских государств объединиться и остановить бомбежки мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков. Он также выразил готовность отправить в зону конфликта чеченских миротворцев.

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#посол
#россия
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Кадыров заявил о готовности отправить в Израиль миротворцев
09 октября 2023, 22:12

Фото: kremlin.ru

Чеченский лидер Рамзан Кадыров поддержал палестинскую сторону в конфликте с Израилем и заявил о готовности отправить в зону конфликта миротворцев, в своем Telegram-канале.
«Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее», - прокомментировал ситуацию Кадыров.

Он также призвал лидеров исламских государств объединиться и остановить бомбежки мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков. 

В завершении Кадыров заявил, что готов отправить чеченских миротворцев в зону конфликта для наведения порядка. 

В настоящий момент под израильскими ударами в секторе Газа погибли 687 человек, еще 3726 доставлены в медицинские учреждения с ранениями разной степени тяжести.

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#рамзан чечня
#военные
#израиль
#сектор газа
#хамас
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СМИ: ХАМАС заявил, что готов обсуждать перемирие с Израилем
Al Hadath: ХАМАС заявил о готовности обсудить перемирие с Израилем
09 октября 2023, 21:55

Фото: РИА Новости/Стрингер

Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что готово обсуждать с Израилем перемирие между сторонами. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
«Мы [представители ХАМАС] открыты для обсуждения перемирия с Израилем», — заявили представители палестинского движения. 

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что сейчас между участниками конфликта переговоры не могут быть проведены. Он добавил, что Израиль не может проявить слабость на Ближнем Востоке.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

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Президент Колумбии сравнил слова министра обороны Израиля с речами нацистов

Армия Израиля заявила, что нанесла авиаудары по трем военным постам «Хезболлах»
#израиль
#сми
#взрывы
#министр
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Президент Колумбии сравнил слова министра обороны Израиля с речами нацистов
Лидер Колумбии Петро сравнил слова министра обороны Израиля с речами нацистов
09 октября 2023, 21:44

Фото: РИА Новости/Ахмед Закоут

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что заявления министра обороны Израиля Йоава Галланта, который назвал противников из Палестины «человекоподобными животными», схожи с высказываниями нацистов в отношении евреев. Об этом Петро написал в своем блоге.
По мнению Петро, демократические страны не могут позволить нацизму восстановиться в международной политике. Он также добавил, что граждане Израиля и Палестины — это люди, которые подчиняются международному праву.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что отдал приказ о полной блокаде Газы. Туда не будет поступать продовольствие, электроэнергия и газ. По его словам, армия Израиля действует с «людьми-животными», поэтому отвечает соответствующе.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

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#газ
#продовольствие
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#министр
#электроэнергия
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