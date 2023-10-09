Секретарь ОДВЗЯИ Флойд попросил о встрече с ключевыми руководителями России

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Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд на фоне шагов Москвы по отзыву ратификации ДВЗЯИ попросил о встрече с ключевыми руководителями Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.
Флойд выразил озабоченность такими намерениями российских властей и напомнил, что ДВЗЯИ является важной частью международной архитектуры безопасности и мира.
Чиновник отметил, что поддерживает контакты с высшими российскими должностными лицами на регулярной основе и старается доказать им, что ратификация Договора о запрещении ядерных испытаний отвечает как интересам России, так и интересам всего мира.
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Чиновник отметил, что поддерживает контакты с высшими российскими должностными лицами на регулярной основе и старается доказать им, что ратификация Договора о запрещении ядерных испытаний отвечает как интересам России, так и интересам всего мира.
«Я также попросил предоставить мне возможность как можно скорее встретиться с ключевыми руководителями в Москве», - цитирует агентство слова Роберта Флойда.
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Диана Аванесян