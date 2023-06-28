Секретарь СНБО Украины Данилов сравнил быстрое контрнаступление со сказкой





«Это фронт, это не прогулка. Нужно набраться терпения», - заключил Данилов.

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что хотел бы, чтобы украинское контрнаступление шло быстрее, но так бывает только в сказках. Об этом он сообщил в ходе украинского телемарафона, пишет издание РИА Новости.Он пояснил, что наступление является тяжелой работой, которая выполняется ежедневно. Данилов также добавил, что хотелось бы ВСУ осуществляли наступление быстрее, однако, такое бывает только в сказках.