Секретарь СНБО Украины Данилов сравнил быстрое контрнаступление со сказкой

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Секретарь СНБО Украины Данилов: Быстрое контрнаступление бывает только в сказках
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что хотел бы, чтобы украинское контрнаступление шло быстрее, но так бывает только в сказках. Об этом он сообщил в ходе украинского телемарафона, пишет издание РИА Новости.
Он пояснил, что наступление является тяжелой работой, которая выполняется ежедневно. Данилов также добавил, что хотелось бы ВСУ осуществляли наступление быстрее, однако, такое бывает только в сказках.
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Он пояснил, что наступление является тяжелой работой, которая выполняется ежедневно. Данилов также добавил, что хотелось бы ВСУ осуществляли наступление быстрее, однако, такое бывает только в сказках.
«Это фронт, это не прогулка. Нужно набраться терпения», - заключил Данилов.Читайте также:
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Анастасия Крестьянова