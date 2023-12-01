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«Секретное оружие»: Стало известно, как Байден решил спасти Украину

Politico: Лиза Трасс может стать секретным оружием Байдена для Украины
01 декабря 2023, 07:05
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может стать секретным оружием главы США Джозефа Байдена, которое он применит против республиканцев, чтобы получить помощь для Украины, об этом пишут Элени Куреа и Эстер Уэббер в своей статье для Politico.
«Секретное оружие Джо Байдена для Украины — Лиз Трасс», - прокомментировали ситуацию в издании.

На нынешней неделе Трасс прибыла в столицу Соединенных Штатов. По мнению журналистов, она поможет Байдену переубедить несогласных с его позицией членов Конгресса в необходимости продолжения помощи Соединённым Штатам. В Politico также отметили, что на помощь Трасс в разрешении разногласий в американской власти надеются не только в США, но и в союзнической Европе.


Ранее в Bloomberg выяснили, почему президент Украины Владимир Зеленский не подписывает закон об усилении призыва.

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«Как обиженка на бывшего реагирует»: Депутат Рады набросилась на Залужного
Депутат Рады Безуглая набросилась на Залужного из-за реакции на фото с Зеленским
01 декабря 2023, 03:48

Фото: iStock/Daria Korolova

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВС Украины Валерий Залужный на фоне конфликта с офисом президента Зеленского проявляет в Сети излишнюю активность. Об этом она написала на своей странице в Facebook.*
«Валерий Федорович снова в Facebook*. Вы блогер? Ну реально, как «обиженка» на бывшего реагирует», - говорится в публикации.

Таким образом Безуглая оценила реакцию Залужного на пост украинского волонтера Юрия Касьянова о военном совете с участием Зеленского, министра обороны Рустема Умерова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, на котором сам главком отсутствовал.

«Найдите на картинке Залужного», — прокомментировал свой пост волонтёр. Залужный в свою очередь оставил под постом Касьянова удивленный эмодзи.

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В 2024 году «Госуслуги» заменят российский паспорт
«Известия»: В 2024 году «Госуслуги» протестируют в качестве альтернативы паспорту
01 декабря 2023, 03:08

Директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ Дмитрий Дубынин заявил, что 2024 году будут запущены проекты по использованию россиянами сервиса «Госуслуги» в качестве замены паспорта. Об этом пишут «Известия».
«Отдельные пилоты планируем провести уже в 2024 году. Будет несколько кейсов по использованию приложения вместо паспорта», — цитирует издание слова Дубынина.

В рамках пробного проекта, «Госуслуги» заменят паспорт в МФЦ, банках, при покупке авиабилетов, приобретения ряда категорий товаров и в других ситуациях, требующих удостоверения личности.

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Al Jazeera: Израиль освободил седьмую группу заложников из 30 человек
01 декабря 2023, 03:01

Фото: iStock/Diy13

Израиль в рамках седьмого обмена пленными в ходе перемирия в Газе освободил ещё 30 палестинских заложников. Об этом сообщает Al-Jazeera.
Отмечается, что в Газе в течение дня были освобождены восемь израильских пленных.

«30 палестинских заключенных освобождены из израильских тюрем в результате седьмого соглашения о перемирии в Газе после того, как в течение дня в секторе Газа были освобождены восемь израильских пленников», — говорится в публикации.

По данным Al-Jazeera, среди освобождённых заложников восемь детей и 22 женщины.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#армия
#соглашения
#женщины
#заложники
#хамас
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Названы последствия потери Финляндией российских туристов
dikGAZETE: многие финны лишились работы на фоне отсутствия российских туристов
01 декабря 2023, 02:37

Фото: iStock/Ruma Aktar

Обозреватель издания dikGAZETE Окай Депрем поделился информацией о существенной потере работы многих жителей Финляндии после обрыва связей с Россией.
Он пояснил, что отсутствие российских туристов оказало негативное воздействие на экономику приграничных регионов Финляндии.

По его словам, значительные суммы были вложены в развитие инфраструктуры для развлечений, торговли и логистики, и эта инфраструктура сейчас находится под угрозой уничтожения.

Он отметил, что десятки тысяч финских предпринимателей, торговцев и рабочих оказались без работы и находятся в глубоких долгах.

Депрем осудил действия властей Финляндии, утверждая, что они представляют собой «тиранию и безумие», которые наблюдаются в европейских странах в настоящее время.

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#инфраструктура
#развитие
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Американский сенатор Рэндал Пол оценил возможность Украины вернуть Крым
Сенатор США Рэндал Пол: Украина не сможет вернуть контроль над Крымом
01 декабря 2023, 02:12

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Сенатор от Республиканской партии Рэндал Пол заявил, что Украина уже не сможет вернуть контроль над Крымом. Об этом он сказал в ходе интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dvie.
Политик добавил, что не видит способа, которым ВСУ смогут вытеснить из восточной Украины и русских, как и возможности вернуть полуостров Крым под контроль Киева.

Пол подчеркнул, что для Украины единственным шансом добиться вывода российских войск были мирные переговоры. Кроме того,  сейчас Украина и США вернулись к положению, в котором находились год назад, отметил республиканец.

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#сша
#украина
#контроль
#крым
#всу
#переговоры
#россия
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Правительство забрало у иностранных компаний управление аэропортом Пулково
Путин забрал у иностранных компаний управление аэропортом Пулково
01 декабря 2023, 01:47

Фото: iStock/Sitikka

Правительство России временно приостановило управление аэропортом Пулково, принадлежащим иностранным компаниям.
Путин подписал указ о создании «Холдинга ВВСС», который получит определенную долю в уставном капитале управляющей компании аэропорта. Документ опубликован на портале правовых актов.

Уставной капитал «Холдинга ВВСС» оценивается в 169 миллиардов рублей. Однако правительство не выступит учредителем этой компании.

Этот указ подписан в рамках контрсанкций в связи с «угрозой национальным интересам и экономической безопасности РФ».

С 2010 года управление аэропортом Пулково осуществляет ООО «Воздушные ворота Северной столицы», доли в уставном капитале которой принадлежат кипрской компании на 100 процентов.

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#указ
#компании
#путин
#рф
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В США усомнились в проведении высадки на Луну в срок
Счетная палата США: миссия по высадке на Луне вряд ли будет осуществлена в срок
01 декабря 2023, 00:17

Фото: istockphoto/mikiell

По информации Главного контрольного управления США, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) вероятно не сможет провести высадку астронавтов на поверхность Луны к концу 2025 года, передает ТАСС.
Такие сроки оказались под сомнением из-за проблем с разработкой посадочного модуля и скафандра. Задержки в проведении некоторых летных испытаний могут повлиять на график последующих проверок.

В итоге, Счетная палата пришла к выводу, что выполнение миссии по высадке на Луну в 2025 году, как это планировалось, становится маловероятным.

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#график
#ракеты
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Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону вырос втрое
Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону вырос до трех тысяч квадратных метров
30 ноября 2023, 23:50

Фото: istock / Distortion Media

Площадь возгорания на вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону увеличилась до трех тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.
Логвиненко отметил, что в настоящее время нет угрозы распространения пожара на жилые объекты.

Ранее было сообщено о возгорании площадью более 1000 квадратных метров, и пожару присвоили третью категорию сложности.

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#пожар
#мчс
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Китай начал создавать «железную армию»
Fox News: Китай начал военную подготовку детей для создания «железной армии»
30 ноября 2023, 23:44

Фото: IStock/grynold

В Китае стартовала программа подготовки детей к военной службе, начиная с семи лет, с целью внедрения боевого духа и стандартов, необходимых для формирования «железной армии». Информация об этом поступила из Спортивного бюро Шанхая, сообщил американский телеканал Fox News.
«Китай начал подготовку детей к военной службе, придавая значительное внимание „боевому духу“ семилетних молодых граждан с целью формирования „железной армии“. Сотни молодых спортсменов будут „глубоко изучать“ стандарты и боевой дух военных», — сообщает телеканал, цитируя инициативу бюро.
Эта программа обучения будет реализовываться в Шанхае. Главный тренер мужской гимнастической сборной Китая, выделяя эту инициативу в отчете Спортивного бюро, подчеркнул ее ценность для каждого жителя страны.

«Это — возможность, которую ценят все, независимо от возраста», — отметил он.
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