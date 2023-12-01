«Секретное оружие»: Стало известно, как Байден решил спасти Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может стать секретным оружием главы США Джозефа Байдена, которое он применит против республиканцев, чтобы получить помощь для Украины, об этом пишут Элени Куреа и Эстер Уэббер в своей статье для Politico.