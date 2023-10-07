Сектор Газа обстреливает Израиль ракетами

Сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден, потратил 20 тысяч долларов, предназначенных для образования своей дочери Мейзи, на расходы, связанные с алкоголем, наркотиками и проститутками. Эту информацию сообщает британская газета Daily Mail, ссылаясь на электронную переписку Хантера с его банкирами.