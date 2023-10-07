Сектор Газа обстреливает Израиль ракетами

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Из сектора Газа в сторону Израиля выпущены десятки ракет. Взрывы зафиксированы в северных районах Тель-Авива, а также в центральной части страны.
На этот раз обстрел начался неожиданно, как для военных, так и для тыловых служб. Как правило, израильтяне знают о возможных атаках и успевают к ним приготовиться. Служба тыла распорядилась открыть бомбоубежища на юге уже после первых прилетов. Пока есть данные о двух пострадавших. В канцелярии Беньямина Нетаньяху сообщили, что премьер-министр в ближайшее время проведет экстренное совещание с руководителями службы безопасности.
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Александр Бойцов