Семь мирных жителей погибли в Карабахе в результате обстрелов

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По данным армянского госагентства «Арменпресс», семь мирных жителей погибли в Нагорном Карабахе в результате обстрела со стороны Азербайджана.
Согласно информации, полученной офисом защитника прав человека, среди жертв числятся трое женщин, двое детей и двое мужчин.
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Артем Кузьмин