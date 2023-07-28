Семинары по подготовке к выборам за два дня посетили 700 членов УИКов

Фото: Мособлизбирком
В семинарах Мособлизбиркома по подготовке к выборам за первые два дня приняли участие более 700 членов участковых избирательных комиссий из разных городских округов Подмосковья. Об этом говорится в Telegram-канале избирательного органа.
К Единому дню голосования 2023 года Избирательная комиссия Московской области разработала новую программу обучения.
В ближайшее время планируется провести еще девять таких семинаров. Благодаря им будут подготовлены практически все участковые избирательные комиссии Подмосковья.
На губернаторских выборах в Подмосковье задействуют более 900 КОИБов
В Подмосковье впервые применят систему дистанционного голосования
Голосование на выборах-2023 сделают максимально удобным для жителей Подмосковья
«Эксперты рассказывали, что нас ждёт на выборах в интересном формате. Нам не просто читали лекцию, а ещё и провели практическую часть. Мы смогли пообщаться. В нашем муниципалитете выборы проходили два года назад, и некоторая информация стёрлась из памяти. Однако сегодняшний семинар придал спокойствия и уверенности, что выборы пройдут хорошо», – сказала зампред УИК №3143 города Химки Ирина Глазырина.
На губернаторских выборах в Подмосковье задействуют более 900 КОИБов
В Подмосковье впервые применят систему дистанционного голосования
Голосование на выборах-2023 сделают максимально удобным для жителей Подмосковья
Лора Луганская