Радио1
Главная / Новости / Политика/ Семья Байдена получает финансирование из России

Семья Байдена получает финансирование из России

Конгресс США: В прошлом году семья Джо Байдена получала финансирование из России
09 августа 2023, 18:23

Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко

Семья американского лидера Джо Байдена получала финансирование от «олигархов» из-за рубежа, в том числе, из России, говорится в меморандуме о банковских документах, опубликованном в среду председателем комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США Джеймсом Комером.
«Во время вице-президента Джо Байдена Хантер Байден продавал его как «бренд», чтобы получить миллионы от олигархов в РФ, Казахстане и Украине... Ясно, что Джо Байден знал о деловых отношениях своего сына и позволял себе быть «брендом», который использовался для обогащения семьи Байдена, когда тот был вице-президентом США», - прокомментировал ситуацию Комер.

В документе сказано, что финансирование поступало из таких стран как: Украина, Казахстан и Россия. В том числе, в списке инвесторов значится имя российской предпринимательницы Елены Батуриной. В прошлом году она, якобы, перевела в подставную компанию семьи Байдена и их партнеров порядка 3,5 миллионов долларов.


По информации Комера, на сегодняшний день семья американская лидера получила около 20 миллионов долларов подобным путем.

При этом, в Белом доме все подобные обвинения решительно отвергают, заявляя, что президент США никогда не имел ничего общего с бизнесом своего сына.

Читайте также:

Кандидат в сенат США Дайан Сэйр призвала распустить НАТО

Сенатор США Баррассо: решение Байдена по индейским землям идет на пользу РФ

Asharq Al-Awsat: Байден оказался в тупике из-за поддерживания ОПЕК+ цен на нефть
#джозеф байден
#сша
#финансирование
#россия
Читайте нас в
В МВД Польши допустили прекращение железнодорожного сообщения с Белоруссией
Замглавы МВД Польши заявил о готовности закрыть железнодорожный транзит в Белоруссию
09 августа 2023, 18:22

Фото: iStock/delray77

Заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик заявил, что Польша, Литва и Латвия могут закрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией. Об этом он рассказал агентству РАР.
Он пояснил, что такие меры могут быть предприняты в том случае, если руководство республики позволит провокации и будет назойливо их осуществлять. Министр заявил, что при таком явлении, Польша и соседние страны должны будут соответственно реагировать. Он также отметил, что Литва и Латвия смогут привести Беларусь к изоляции, поэтому нужны совместные действия.  

Вонсик подчеркнул, что в настоящее время речь идет только о закрытии железнодорожного сообщения с соседней республикой. 

Читайте также: 

На Украине боятся, что вскоре их начнут принуждать к переговорам с Москвой

В США заявили, что Польша и Латвия намерены оккупировать Украину

Шойгу рассказал об угрозе России со стороны Запада
#страны
#министр
#меры
#польша
#латвия
#литва
Читайте нас в
Президент ОАЭ Аль Нахайян хотел бы организовать встречу Путина и Зеленского на конференции ООН по климату
09 августа 2023, 18:16

Фото: istockphoto/Mahmoud Ghazal

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян хотел бы организовать встречу российского и украинского президентов на конференции ООН по климату. Мероприятие пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае.
Ливанская газета L'Orient-Le Jour сообщает, что лидер ОАЭ обсуждал эту идею с папой Римским Франциском. В публикации говорится, что понтифик принял это предложение с энтузиазмом, пообещав принять участие в организации встречи и действовать совместно с Аль Нахайяном. В статье указано, что стремление шейха Мухаммеда к посредничеству в прекращении огня между Россией и Украиной говорит о ключевой посреднической роли, которую играют ОАЭ на международной арене.

Издание также сообщает, что президент ОАЭ проинформировал Джо Байдена об этом плане. При этом нет никакой официальной информации о том, что Путин и Зеленский вообще собираются принять участие в этой конференции ООН.

Читайте также:

NYT: Объединенные Арабские Эмираты все активнее сотрудничают с РФ и Китаем

The Hill: США допустили серьезные ошибки и отвернули от себя ОАЭ

Путин и президент ОАЭ встретились на ПМЭФ

#президент
#лидер
#оон
#зеленский
#путин
Читайте нас в
Политолог Кошкин: «Зеленский как фигура своё отработал»
09 августа 2023, 18:09

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Военный эксперт, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение о том, что заявления западных аналитиков указывают на то, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский как марионеточная фигура уже отыграл свою роль.
Он пояснил, что Запад делал большую ставку на украинское контрнаступление, однако оно не принесло никаких результатов.

«Ни один западный аналитик не предполагал такой исход, когда мы в подполье уничтожим практически все силы, которые ВСУ накопили, прежде всего, с помощью Запада. Всё это обескуражило. Зеленский как фигура в этой парадигме своё отработал, а в другой — он уже не будет выглядеть как драйвер, который способен изменить ситуацию», — прокомментировал в беседес Pravda.Ru Кошкин.

А политический обозреватель Игорь Пшеничников отметил тот факт, что в западной прессе, прежде всего, американской, начали часто появляться статьи о вероятной смерти Зеленского.

«Есть основания думать, что в высших эшелонах украинской власти прекрасно поняли, к чему всё идет, и начали схватку за пост президента. И публикация Politico от 1 августа — сигнал, в организации которого принимали участие люди (или человек) из окружения Зеленского. Всем им хочется показаться достойными в глазах вашингтонского обкома», — добавил в беседе с «Царьградом» Пшеничников.

Читайте также:

В США заявили, что «дни Зеленского сочтены»

Зеленский «в узком кругу» обсудил медленное контрнаступление ВСУ

Американский сенатор назвал власти Украины «командой младших школьников»
#зеленский
#запад
#контрнаступление
#украина
#политика
Читайте нас в
Более 130 тыс раз воспользовались за месяц подмосковным сервисом поиска захоронений
09 августа 2023, 17:58

Фото: ГУРБ МО

Первым в России онлайн-сервисом по поиску захоронений, разработанным и внедрённым в Подмосковье, с июля воспользовались уже более 130 тыс раз. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Благодаря этому сервису можно быстро и бесплатно узнать на геопортале, на каком кладбище региона похоронен близкий человек, родственник или знакомый.
 
Новый сервис существенно экономит время, позволяя оперативно получить информацию о своём предке без обращений в органы местного самоуправления. Особым спросом сервис пользуется у людей, увлекающихся генеалогией.
 
Чтобы найти место захоронения, необходимо ввести в поисковом поле фамилию, имя и отчество умершего, даты его рождения и смерти при их наличии. Далее нужно нажать кнопку «Поиск». Система покажет адрес кладбища, годы жизни, дату и место погребения человека. 
 
На интерактивной карте также отмечены местоположение захоронения, в том числе сектор и ряд, указан тип погребения.
 
Разработкой и запуском онлайн-сервиса занимались Главное управление региональной безопасности Московской области и Мособлгеотрест.

Читайте также:

Итоги выборов-2023 будут подводиться с помощью технологии QR-кодов

Свыше 20 муниципалитетов Подмосковья вошли в лидеры Индекса IQ городов

Подмосковье заняло первое место по Индексу IQ городов в стране

 

 
#гурб
#сервис
#онлайн
#цифровизация
#московская область
#подмосковье
#кладбища
Читайте нас в
Мятежники в Нигере сообщили, что французские военные атаковали нацгвардию
Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию
09 августа 2023, 17:15

Фото: iStock/Zeferli

Мятежники в Нигере сообщили, что французские военные атаковали национальную гвардию и нарушили воздушное пространство страны.
В связи с атакой силовых подразделений страны, военные приняли меры по повышению уровня угроз Нигере. В настоящее время, официальные лица страны не комментировали произошедшее. 

Мятежники, свергнувшие накануне президента страны заявили, что военные Франции нарушили воздушное пространство. 

Напомним, мятеж в Нигере был совершен 26 июля. Военные заблокировали президента в его резиденции. 

Ранее, мятежники в Нигере сообщили о подготовке интервенции двумя странами Центральной Африки. 

Читайте также: 

Свергнутый премьер Нигера оценил ситуацию в стране после госпереворота

Мятежники в Нигере не впустили делегацию ЭКОВАС в страну

ВС Нигера перебрасывают войска в столицу
#военные
#страны
#меры
#нигер
Читайте нас в
В США заявили, что «дни Зеленского сочтены»
Джонсон: США не оставят Зеленского в живых после провала ВСУ на передовой
09 августа 2023, 16:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вашингтон вряд ли оставит украинского лидера Владимира Зеленского в живых после провала ВСУ на передовой. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По мнению аналитика, «дни Зеленского сочтены», так как США не позволят ему выйти живым из конфликта.

Джонсон заявил, что шансов на спасение у украинского президента нет. Особенно, после провала наступления ВСУ, к которому все идет и в связи с чем, Киев чаще стал подвергаться критике. Экс-сотрудник ЦРУ привел в пример руководителей ряда стран, которых предавали США, после их длительного нахождения в зависимости. 

Ранее, Нидерландский аналитик выразил мнение, что США могут в любой момент избавиться от Зеленского. 

Читайте также: 

Американский сенатор назвал власти Украины «командой младших школьников»

Сенатор Цеков: «Зеленского запомнят по его зеленой спецодежде»

Сенатор Ковитиди: «Зеленский является лишь инструментом в геополитической операции»
#сша
#мнение
#всу
#зеленский
#киев
Читайте нас в
Кадыров: Города Грозный и Мариуполь получили статус побратимов
09 августа 2023, 15:35

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Мэр города Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун подписали договор о побратимстве. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он заявил, что это большой шаг, который позволит наладить сотрудничество во многих социально значимых сферах.

Также он уточнил, что чеченские военные участвовали в освобождении Мариуполя.

Кроме того, днём ранее правительства Чечни и ДНР подписали документы о развитии торгово-экономических, научно-технических и культурных отраслей.

Ранее сообщалось, что в рамках форума «Россия-Африка» было подписано соглашение о наделении Нижнего Новгорода и африканского города Браззавиля статуса побратимов.

Читайте также:

Нижний Новгород и африканский город Браззавиль стали побратимами

Кадыров заявил, что власти Чечни помогут восстановить инфраструктуру Мариуполя

Кадыров: Чеченские военные разбомбили украинский таможенный пункт с техникой ВСУ
#сотрудничество
#нижний нов чечня
#днр
#рамзан кадыров
Читайте нас в
Суд признал законным расторжение договора Киево-Печерской лавры и УПЦ
Украинский суд признал законным расторжение с УПЦ договора аренды Киево-Печерской лавры
09 августа 2023, 15:11

Фото: iStock/krblokhin

Суд в Киеве признал законным расторжение договора заповедником «Киево-Печерская лавра» и монастырем Украинской православной церкви. Об этом сообщает Минкультуры Украины.
В ведомстве сообщили, что украинский суд подтвердил законность прекращения действия договора аренды Киево-Печерской лавры, который ранее был заключен с УПЦ.

Соглашение предполагало безвозмездное пользование национальным заповедником.  

Минкультуры страны сообщило, что УПЦ намеревалась продолжать использовать государственную собственность и имущество, однако, суд в требовании отказал. 

Ранее сообщалось, что православные на Украине, после захвата храмов раскольниками, вынуждены проводить службы в поле и в палатках. 
Читайте также: 

Арестованного наместника Киево-Печерской лавры освободили под залог $900 тысяч

Сторонники ПЦУ пытались захватить храм в Ирклиеве

Депутат Бичаев назвал ненависть по отношению к УПЦ государственной позицией Киева
#суд
#храм
#имущество
#собственность
#упц
Читайте нас в
Junge Welt: Украина провалилась на саммите в Саудовской Аравии
09 августа 2023, 15:04

Фото: iStock/sandsun

Украина не смогла добиться какого-либо успеха на саммите, который состоялся в Саудовской Аравии. Об этом пишет журналист издания Junge Welt Райнхард Лаутербах.
По его словам, никакой итоговой декларации в завершении встречи принято не было.


« И если глава украинской делегации, глава администрации президента Андрей Ермак заранее провозгласил целью своей страны "объединение всего мира вокруг Украины", то очень сомнительно, что Киев хоть немного приблизился к этому на выходных», — говорится в статье.

По словам журналиста, Бразилия и Мексика высказались против мирных переговоров без участия России, назвав их бессмысленными. Сам же Лаутербах считает, что пока Киев не изменит свою позицию по мирному решению конфликта, никакого результате достигнуть не получится. При этом он подчеркнул, что подобная ситуация уже начинает действовать на нервы даже сторонникам Украины.

Читайте также:

Сэйр: Всё больше американцев выступают против помощи Украине

В Польше раскрыли намерения Киева свергнуть польское правительство

NYT: Объединенные Арабские Эмираты все активнее сотрудничают с РФ и Китаем
#страны
#бразилия
#киев
#рф
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников