Семья Байдена получает финансирование из России

Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко
Семья американского лидера Джо Байдена получала финансирование от «олигархов» из-за рубежа, в том числе, из России, говорится в меморандуме о банковских документах, опубликованном в среду председателем комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США Джеймсом Комером.
«Во время вице-президента Джо Байдена Хантер Байден продавал его как «бренд», чтобы получить миллионы от олигархов в РФ, Казахстане и Украине... Ясно, что Джо Байден знал о деловых отношениях своего сына и позволял себе быть «брендом», который использовался для обогащения семьи Байдена, когда тот был вице-президентом США», - прокомментировал ситуацию Комер.
В документе сказано, что финансирование поступало из таких стран как: Украина, Казахстан и Россия. В том числе, в списке инвесторов значится имя российской предпринимательницы Елены Батуриной. В прошлом году она, якобы, перевела в подставную компанию семьи Байдена и их партнеров порядка 3,5 миллионов долларов.
При этом, в Белом доме все подобные обвинения решительно отвергают, заявляя, что президент США никогда не имел ничего общего с бизнесом своего сына.
Читайте также:
Кандидат в сенат США Дайан Сэйр призвала распустить НАТО
Сенатор США Баррассо: решение Байдена по индейским землям идет на пользу РФ
Asharq Al-Awsat: Байден оказался в тупике из-за поддерживания ОПЕК+ цен на нефть
Евгения Парфентьева