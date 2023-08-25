Семья Пригожина подтвердила его гибель

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика поддерживает контакт с семьей главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Его слова приводит издание БелТА.
По его словам, близкие Пригожина подтвердили его гибель.
Он также подчеркнул, что очевидным является тот факт, что взрыв произошел на борту, так как хвостовая часть самолета оторвалась в воздухе.
Белорусский лидер добавил, что не знает, кто стоит за покушением на Пригожина, но отметил, что президент России Владимир Путин точно не причастен к этой трагедии.
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«Они убеждены и вчера нам сказали, что тут сомнений никаких нет, что Женя погиб», — заявил Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что не знает, кто стоит за покушением на Пригожина, но отметил, что президент России Владимир Путин точно не причастен к этой трагедии.
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Анастасия Крестьянова