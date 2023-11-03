Семью мигрантов выдворят из России после избиения их ребенком школьника

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Семья мигрантов будет депортирована из России за нарушение миграционного законодательства, после того как их сын, ученик школы в Нижнем Новгороде, стал объектом внимания правоохранительных органов из-за избиения младшего школьника. Об этом сообщили на сайте областного главка Министерства внутренних дел.
«Судом было решено наложить штрафы на иностранных граждан с последующей депортацией из Российской Федерации. Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут депортированы вместе с родителями», — гласит официальное заявление.Видео избиения младшего ученика восьмиклассником появилось в социальных сетях нижегородских пабликов в прошлую субботу. На записи видно, как подросток несколько раз жестоко избивает другого ученика и удерживает его за горло. Событие было зафиксировано на мобильный телефон другими школьниками.
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Артем Кузьмин