Сенат США пригласил Зеленского выступить на закрытом брифинге 5 декабря

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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 5 декабря, выступит по видеосвязи перед сенаторами США на закрытом брифинге. Об этом рассказал лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер.
Глава Белого дома запросил для помощи Израилю и Украине 106 миллиардов долларов, но этот запрос не получил однозначного одобрения в Конгрессе США. Голосование в палате представителей, большинство в которой составляют республиканцы, закончилось принятием решения о выделении помощи только Израилю. Однако Сенат, контролируемый демократами, заблокировал эту инициативу.
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Александр Бойцов