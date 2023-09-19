Сенат США выступил за военную модернизацию Чехии и Словакии из-за «угрозы» от РФ

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Группа сенаторов США во главе с Робертом Менендесом представила в конгресс проект резолюции по случаю 30-летия независимости Чехии и Словакии, согласно которому в этих государствах были поддержаны быстрые темпы военной модернизации из-за «угрозы» со стороны России. Об этом сообщает RT.
«Сенат выражает решимость Соединённых Штатов и впредь укреплять трансатлантические связи и региональную безопасность посредством НАТО, поддерживает ускоренные темпы модернизации вооружённых сил Чехии и Словакии в свете явной угрозы трансатлантическим миру и безопасности, которую представляет российская агрессия на Украине», — приводит слова из документа RT.
По информации авторов проекта, будет продолжена работа по противостоянию новым угрозам, которые возникают со стороны Китая, РФ и других государств. Как считают американские авторы проекта, США, Чехия и Словакия вносят «основной вклад» в различные виды помощи Украине.
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