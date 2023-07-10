Сенатор Бондарев: Турция превращается в недружественную страну

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Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Турция превращается из нейтральной страны в недружественную для России из-за передачи Анкарой Киеву командиров нацбатальона.
Сенатор пояснил, что речь идет о передаче Анкарой пленных командиров нацбатальона «Азов»* Киеву. Он также отметил, что Турция выступает за то, чтобы страна присоединилась к НАТО. Известно также о строительстве завода по производству турецких БПЛА на территории Украины.
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*запрещен в РФ и признан террористической организацией
Анастасия Крестьянова