Сенатор Долгов: Мятеж Пригожина с самого начала был замешан на лжи и обмане

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«То, что это фейк, было понятно с самого начала. Изначально эта вся авантюра, этот весь мятеж был замешан на лжи. <...> Человек обвинял других олигархов, но его образ жизни мало чем отличался, а если и отличался, то только в сторону большего богатства и незаконных методов», — рассказал сенатор.По мнению Константина Долгова, попытка госпереворота была спланирована заранее. Для этого использовались «откровенные инсинуации». подтасовки фактов и соответствующая публичная риторика.
«Мне очевидно, и я думаю, это очевидно и многим другим, что такая акция — это не спонтанное мероприятие. <...> Нельзя на лицемерии, двуличии и лжи построить конструктивную государственную или бизнес-деятельность», — подытожил сенатор.Известно, что 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. На следующий день он заявил о блокировке Ростова и желании «пойти на Москву».
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