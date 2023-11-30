Сенатор Джабаров назвал Киссинджера очень разумным политиком

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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, скончавшийся в возрасте 100 лет, не был другом для нашей страны, но являлся очень достойным и разумным политиком.
«Он никогда не был нашим другом, но был очень разумным политиком. К началу семидесятых годов он быстро понял, что с СССР противостояние бесполезно. По своим мощи, вооруженным силам, обороноспособности, масштабам Советский Союз победить нельзя в прямом конфронтации, значит, надо договариваться. Он был одним из архитекторов нормализации отношений между СССР и США. Решение американцев признать равным соперником СССР гарантировало мир. Потом распался СССР. Но даже потом Киссинджер высказывал много разумных идей», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Киссинджер.
Сенатор назвал политика противником, достойным уважения.
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