Сенатор Джабаров: После кассетного оружия США могут поставить Киеву ядерное

Фото: ПРесс-служба Совета Федерации РФ
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что поставкой кассетных боеприпасов США переступили черту. Об этом пишет РИА Новости.
«Я думаю, что американцы, конечно, уже переступают черту. А дальше что будет? Следующее уже будет атомное оружие? Сначала обедненный уран, потом уже настоящее», — отметил Джабаров.Сенатор выразил уверенность, что Москва будет уничтожать каналы поставки западного оружия.
В США также признали опасность, связанную с применением кассетных снарядов, именно поэтому решение об их поставках на Украине постоянно откладывалось. Однако американское руководство получило от киевских властей письменные гарантии, из которых следует, что боеприпасы будут использоваться с осторожностью.
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