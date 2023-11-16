Сенатор Джабаров заявил, что Зеленский будет умолять Россию о прощении

Фото: iStock/Silent_GOS
Россия не согласится на переговоры с Украиной на условиях киевских властей, а Владимир Зеленский еще будет умолять Москву о прощении. Такое заявление сделал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
«Его заявление - это полный бред, какие условия Украины? Он опять начинает мечтать, фантазер. Зеленский еще будет умолять, чтобы Россия его простила, но мы ему не простим то, что он натворил с братским народом Украины», - цитирует РИА Новости Джабарова.
Он подчеркнул, что мир на условиях Украины невозможен, а спецоперация должна завершиться победой России на западных границах Украины. По его словам, заморозка конфликта только приведет к возвращению украинской агрессии.
Читайте также:
«Кто-то в это верит?»: В Британии признались в сомнениях о победе ВСУ
В США признали, что дальнейшая помощь Украине находится под угрозой
На Украине завели дело на депутата, призвавшего к утилизации русскоязычных
Элина Позднякова