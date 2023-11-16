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Сенатор Джабаров заявил, что Зеленский будет умолять Россию о прощении

Сенатор Джабаров: Зеленский будет умолять Россию о прощении
16 ноября 2023, 13:02
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Россия не согласится на переговоры с Украиной на условиях киевских властей, а Владимир Зеленский еще будет умолять Москву о прощении. Такое заявление сделал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
«Его заявление - это полный бред, какие условия Украины? Он опять начинает мечтать, фантазер. Зеленский еще будет умолять, чтобы Россия его простила, но мы ему не простим то, что он натворил с братским народом Украины», - цитирует РИА Новости Джабарова.

Он подчеркнул, что мир на условиях Украины невозможен, а спецоперация должна завершиться победой России на западных границах Украины. По его словам, заморозка конфликта только приведет к возвращению украинской агрессии.


Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что специальная военная операция (СВО) будет продолжаться до того момента, пока не будут достигнуты все поставленные ранее цели.

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«Кровавый клоун»: Слуцкий ответил Зеленскому на слова о завершении конфликта
Слуцкий: Зеленскому остается только просить о мире и переговорах с Россией
16 ноября 2023, 13:46

Фото: kremlin.ru

Украине осталось только просить о мире и переговорах с Россией, об это заявил лидер партии «ЛДПР» Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
«Ни о какой победе Украины при этом речи быть не может. Ставки Западом по ослаблению России проиграны. «Кровавый клоун» должен это понимать, несмотря на продолжающиеся декларативные визиты западников в Киев. Остается лишь один путь – просить мира и переговоров», - прокомментировал ситуацию Слуцкий.

Он также подчеркнул, что в мирный договор, который, в перспективе, могут подписать Украина и Россия, вряд ли будет включать в себя условия киевского режима. 

Напомним, ранее член международного комитета Совфеда Сергей Цеков предупредил Украину о возможных проблемах с западной поддержкой и призвал её готовиться к тяжелым временам. Он также подчеркнул, что западные лидеры с растущим недоверием стали относиться к туманной перспективе победы ВСУ в конфликте.

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Патрушев: Ущерб от обстрелов ВСУ Центральной России превысил семь миллиардов

Сенатор Джабаров заявил, что Зеленский будет умолять Россию о прощении
 
#россия
#договор
#украина
#всу
#киев
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Песков отказался комментировать слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине
Кремль дорожит дружескими отношениями между Путиным и Си Цзиньпином
16 ноября 2023, 13:41

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден в очередной раз назвал китайского лидера Си Цзиньпина «диктатором». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать резкое высказывание главы Белого дома.
Выступая на брифинге перед журналистами, представитель Кремля сказал, что не считает нужным комментировать подобные громкие заявления, так как более значимым является совсем другое. По его словам, гораздо важнее настоящая дружба и доверительные отношения между лидерами России и Китая, которыми российская сторона очень дорожит.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала ошибочными и крайне безответственными подобные заявления американского президента, которые он позволяет себе не в первый раз. Она отметила, что Китай решительно не приемлет любые политические манипуляции.

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#китай
#мид
#отношения
#сша
#россия
#дмитрий песков
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Патрушев: США проводят эксперименты с биоматериалами славян
16 ноября 2023, 13:34

Фото: kremlin.ru

Соединенные Штаты Америки продолжают проводить эксперименты с биоматериалами славян в своих секретных лабораториях, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе.
«США продолжают активную реализацию военно-биологических программ, направленных на создание искусственных патогенов и микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, стандартным вакцинам и средствам традиционной терапии», - прокомментировал ситуацию Патрушев.

По его словам, американские лаборатории расположены в приграничных России государствах, в том числе и на Украине. Там ученые проводят эксперименты с биоматериалами, взятыми у представителей славянского народа. 

По мнению Патрушева, чтобы избежать биологической катастрофы, эту проблему необходимо решить.

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#ученые
#сша
#лаборатории
#украина
#биология
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Патрушев раскрыл сумму ущерба, нанесенного Центральной России от обстрелов ВСУ
Патрушев: Ущерб от обстрелов ВСУ Центральной России превысил семь миллиардов
16 ноября 2023, 13:10

Фото: kremlin.ru

С начала 2023 года ущерб от обстрелов Вооруженными силами Украины Центральной России превысил семь миллиардов рублей, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По словам Патрушева, только за 2023 год ВСУ обстреляли Белгородскую, Брянскую и Курскую области более восьми тысяч раз. При этом, материальный ущерб от обстрелов, вызванный разрушениями повреждением инфраструктуры, уже превысил семь миллиардов рублей. 

«В регионах округа совершено 128 терактов, большая часть из которых - с использованием беспилотных летательных аппаратов. Предотвращено более 50 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов», - прокомментировал ситуацию секретарь Совбеза. 

Патрушев также заявил, что на фоне этой статистики необходимо как можно скорее завершить оснащение оборонных объектов техникой бля борьбы с беспилотниками.

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#ущерб
#всу
#россия
#обстрел
#бпла
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ОДКБ предлагала Армении меры стабилизации обстановки в регионе ещё в 2022 году
ОДКБ: Армении предлагали меры стабилизации обстановки в регионе в 2022 году
16 ноября 2023, 13:06

Фото: iStock/Wirestock

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ещё в прошлом году предлагала Армении меры по стабилизации ситуации в регионе. Об этом сообщил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров в ходе брифинга на площадке пресс-центра «Россия сегодня».
Он отметил, что совместная работа с армянскими ведомствами позволила ОДКБ подготовить меры по стабилизации обстановки, также были подготовлены проекты соответствующих документов. Однако по ряду причин решение о принятии этих мер не принято, обсуждение продолжается.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна ищет партнёров, которые будут готовы осуществлять поставки вооружения армянской армии. 

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#армения
#меры
#конфликт
#политика
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Кремль пришел в недоумение от действий чешских властей
Дмитрий Песков: Заморозка российских активов в Чехии противозаконна
16 ноября 2023, 13:01

Фото: сайт Кремля

Решение властей Чехии о заморозке государственной собственности России является противозаконным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Таким образом, выступая на брифинге перед журналистами, представитель Кремля прокомментировал решение Праги внести в санкционный список предприятие «Госзагрансобственность» Управления делами президента РФ. Он добавил, что в настоящее время обсуждаются действия по минимизации ущерба для России.

Песков отметил, что данное решение руководства Чехии является абсолютно незаконным с точки зрения норм международного права. Он также отметил, что подобные недружественные действия чешских властей вызывает недоумение и не исключил, что Москвой будут предприняты адекватные ответные меры в отношении Праги.

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#права
#предприятие
#меры
#песков
#рф
#чехия
#президент
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«Все хуже и хуже»: В Совфеде призвали Украину подготовиться к тяжелым временам
Сенатор Цеков призвал Украину готовиться к трудностям с получением помощи от США
16 ноября 2023, 12:57

Фото: iStock/JARAMA

Украине будет становиться всё сложнее получать поддержку от Соединенных Штатов Америки, заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в интервью для «РИА Новости».
«Ситуация на фронте для Украины становится все хуже и хуже. Поэтому чем дальше, тем проблемнее будет получение средств от западных стран во главе с США, тем меньше будет выделяться помощи. Я в этом убежден», - прокомментировал ситуацию Цеков.

По его мнению, власти западных стран с всё большим недоверием относятся к перспективам положительного исхода украинского конфликта для Вооруженных сил Украины. 

Ранее о том же самом писало британское издание The Financial Times. Журналисты отметили, что в мире возрастают сомнения по поводу возможностей Украины победить в конфликте. К тому же, малого кого уже волнует вопрос об итогах украинского конфликта, западные элиты стали чаще задать себе вопрос - «Когда?».

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#совет федерации
#украина
#сша
#сво
#всу
#финансирование
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«Надеются украсть всю экономику»: почему отношения России и США никогда не умрут?
Политолог Марков заявил, что отношения России и США никогда не разорвутся
16 ноября 2023, 12:53

Фото: IStock/Oleksii Liskonih

Отношения России и США предельно истончились и могут быть разорваны в любой момент. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ по случаю 90-летия со дня восстановления дипломатических отношений между странами.
Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с «Радио 1» отметил, что дипломатические связи между Москвой и Вашингтоном действительно могут быть разорваны в любой момент, однако в экономическом и политическом поле страны не прекратят общаться. По мнению эксперта, России это невыгодно, а у Америки есть свои планы.
«С точки зрения страны в целом, у нас отношения, к сожалению, не будут нулевыми, они будут только сильно отрицательными, потому что США ведут настоящую гибридную войну. Цель США – сокрушить Россию и создать такой же марионеточный режим, который они создали на Украине. Их эксперты уже придумали сибирский язык, они создали сибирский батальон в рамках вооруженных сил Украины, который они надеются потом использовать в Сибири. Потом эти осколки России использовать в своей большой гибридной войне против Китая», — заметил политолог.
Марков подчеркнул, что с экономической точки зрения Соединённым штатам также невыгодно разрывать отношения с Россией. Но это не отменяет их глобальной цели.
«Нулевые отношения с политической и экономической точки зрения нам невыгодны, мы бы хотели торговать с Америкой и получать технологии. Политически нам нужно решать многие проблемы, в том числе контроль над оружием массового поражения, чтобы не было инцидентов в военно-ядерной сфере. Но с экономической точки зрения Америка надеется захватить все ресурсы России, — “Газпром”, “Роснефть”, “Росатом” и все российские корпорации, всю российскую экономику украсть», — сказал собеседник.
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#сша
#отношения
#россия
#экономика
#политика
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Путин в четверг проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ
Песков: Путин в четверг проведет оперативное совещание с членами Совбеза
16 ноября 2023, 12:35

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 16 ноября, проведет оперативное совещание с участием постоянных членов Совбеза России. Такую информацию предоставил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня в Ново-Огарево президент работает, и в начале второй половины дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, проинформируем вас о темах, и ряд встреч, которые будут носить непубличный характер», - сказал Песков.

Ранее Путин провёл встречу с представителями крупного бизнеса, в ходе которой обсуждалось совершенствование инвестиционной привлекательности экономики. Отмечается, что встреча прошла в среду, 15 ноября. Представители бизнеса обсудили с Владимиром Путиным создание конкурентоспособных условий для завершения процесса перевода компаний в Россию, а также совершенствование инвестиционной привлекательности российской экономики.

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