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Недовольство украинским конфликтом на Западе продолжает нарастать
Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин написал в своем Telegram-канале, что киевские власти и их конфликт уже поднадоели главам Североатлантического альянса.
«Крикливая группа псевдостратегов и просителей подаяний из Киева, конечно, стремится повысить температуру, угрожая всеобщей катастрофой, но они, похоже, поднадоели и заставляют натовцев сбавить обороты», - прокомментировал ситуацию Карасин.
При этом, по словам сенатора, в Киеве реальное положение дел замечать отказываются, и только продолжают требовать от глав альянса больше поддержки.
«Конец правления мазепинско-бандеровского режима, который, похоже, пытается сделать украинский язык вторым после английского», - так политик подчеркнул страхи украинских правителей насчет свержения их режима.
Он также отметил, что в глазах некоторых глав НАТО и ЕС уже появилась грусть.
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«Крикливая группа псевдостратегов и просителей подаяний из Киева, конечно, стремится повысить температуру, угрожая всеобщей катастрофой, но они, похоже, поднадоели и заставляют натовцев сбавить обороты», - прокомментировал ситуацию Карасин.
«Конец правления мазепинско-бандеровского режима, который, похоже, пытается сделать украинский язык вторым после английского», - так политик подчеркнул страхи украинских правителей насчет свержения их режима.
Он также отметил, что в глазах некоторых глав НАТО и ЕС уже появилась грусть.
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Евгения Парфентьева