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Процесс развала Украины начался ещё 10 лет назад, заявил российский сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в своём Telegram-канале.
Ровно десять лет назад, 21 ноября 2013 года, центральная площадь Киева – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с Евросоюзом. После этого события майдан ещё неоднократно становился эпицентром различных столкновений, жертвами которых стали десятки человек.
По словам Кастюкевича, с этой даты начался финальный этап развала Украины, который был чётко продуман американскими и британскими спецслужбами. Сенатор утверждает, что план по развалу Украины начали готовить ещё в 1991 году, после прекращения существования Советского Союза.
Также Кастюкевич подчеркнул, что украинцы вместо независимости и членства в Евросоюзе получили политиков, которые вынуждены вымаливать вооружение у сильных «хозяев».
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По словам Кастюкевича, с этой даты начался финальный этап развала Украины, который был чётко продуман американскими и британскими спецслужбами. Сенатор утверждает, что план по развалу Украины начали готовить ещё в 1991 году, после прекращения существования Советского Союза.
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Анастасия Чинкова