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Сенатор Климов: «БРИКС без Аргентины неплохо себя чувствовала»

01 декабря 2023, 18:56
Фото: istockphoto.com/Andry Djumantara

Фото: istockphoto.com/Andry Djumantara

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что отказ Аргентины вступать в БРИКС окажет негативное влияние скорее на саму страну, а не на объединение.

«БРИКС без Аргентины неплохо себя чувствовала и развивалась как организация крупнейших государств мира. Я думаю, если Аргентина не захочет воспользоваться уникальной для себя возможностью войти в эту структуру, то скорее это негативно отразится на перспективах самой Аргентины. Даже не заметим, что Аргентины не будет в составе», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Климов.

Он подчеркнул, что для России и других стран БРИКС такое отдаление Аргентины не существенно, поскольку, к примеру, даже товарооборот между Москвой и Пекином намного больше, нежели товарооборот между Москвой и Буэнос-Айресом.

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#аргентина
#россия
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Председатель ОБСЕ Османи: Дискуссия об исключении РФ себя полностью исчерпала
01 декабря 2023, 18:43

Фото: istockphoto/Konoplytska

Дискуссия об исключении России из числа членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в настоящий момент себя полностью исчерпала. Об этом заявил председатель организации, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.
Он пояснил, что существуют два аргумента, почему этого нельзя будет сделать: легальный и политический, передает РИА Новости. Как сказал Османи, принцип всеобщего консенсуса не будет работать без согласия России. Предназначение ОБСЕ в том, чтобы собирать для диалога государства, мыслящие в противоположном ключе, а также в выработке совместной концепции безопасности для мира и стабильности в Европе. Поэтому, сказал глава МИД Северной Македонии, в настоящий момент дискуссия об исключении РФ из организации полностью себя исчерпала.



На встрече министров 57 государств, где Россию представлял глава МИД РФ Сергей Лавров, обсуждались проблемы безопасности в Европе на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также решался вопрос о следующем после Северной Македонии председателе. Поначалу была предложена кандидатура Эстонии, но российская и белорусская делегации выступили против. После этого свою кандидатуру предложила Мальта. Этот вариант был поддержан всеми остальными странами.

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#сергей лавров
#мид
#мид рф
#новости
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Опрос IBRIS: Большинство жителей Польши перестали доверять президенту Дуде
01 декабря 2023, 18:23

Фото: istockphoto/delray77

Новым лидером рейтинга доверия среди поляков стал председатель партии «Польша 2050», спикер Сейма Шимон Холовня. Нынешний глава государства Анджей Дуда впервые за восемь лет не занимает лидирующих позиций.
Согласно результатам социологического исследования, проведенного лабораторией IBRIS, доверие Холовне выразили 49% респондентов. По сравнению с предыдущим опросом, рейтинг спикера Сейма вырос на 4%, а с момента парламентских выборов в октябре — на 22%.

На втором месте в рейтинге доверия оказался мэр Варшавы, вице-председатель партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский. Ему доверяют 47% опрошенных поляков, что на 1,9% меньше по сравнению с опросом предыдущего месяца.

Лидеру польской оппозиции доверие выразили 43% респондентов. По сравнению с прошлым опросом его рейтинг вырос на 2,4%. Последним в рейтинге оказался действующий президент Польши Анджей Дуда. По результатам опроса он получил только 39% положительных ответа, зато отрицательных — 52,5%. Доверие к Дуде снизилось на 2,5%, а недоверие возросло на 6%.

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#рейтинг
#президент
#платформа
#мэр
#польша
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В ЕС отреагировали на слова Лаврова об отъезде Борреля со СМИД ОБСЕ
В ЕС после слов Лаврова о Борреле напомнили о единстве Запада в осуждении России
01 декабря 2023, 18:03

Фото: iStock/artJazz

Внешнеполитическая служба Евросоюза прокомментировала РИА Новости слова главы МИД России Сергея Лаврова о причинах раннего отъезда главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля из Скопье, где проходила министерская встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Во внешнеполитической службе Европейского союза напомнили о якобы «единстве» Запада в осуждении «агрессивных действий» РФ.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что государственный секретарь Энтони Блинке и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рано уехали со СМИД ОБСЕ, потому что боятся разговаривать. 

Северная Македония пригласила Россию на заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Встреча состоялась в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. Последний раз Лавров принимал участие в данном заседании в декабре 2021 года.

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#рф
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Назарбаев: Путин сделал Россию мировой державой
01 декабря 2023, 17:58

Фото: РИА Новости/Сергей Жуков

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выпустил автобиографическую книгу «Моя жизнь. От зависимости к свободе». В главе, посвященной российскому президенту, он назвал Владимира Путина человеком слова и сказал, что он сделал Россию мировой державой.
Назарбаев очень уважительно отзывается в своей книге о российском коллеге. Он отмечает, что Путин — хозяин своего слова, а это качество нечасто можно встретить среди глав государств. Экс-президент Казахстана рассказал, что между ним и российским лидером никогда не было недомолвок или недоразумений. Назарбаев также вспомнил еще одну черту Путина: он может «заледенеть и долго не оттаивать» по отношению к главам государств или другим людям, которые нарушили свое слово или не выполнили взятые на себя обязательства.

Первый президент Казахстана отметил, что время президентства Путина без сомнения войдет в историю России как совершенно особый период. Путин восстановил порядок в стране, укрепил авторитет власти. Он снова поднял свою Отчизну на высоту мировой державы, отдал Назарбаев должное российскому президенту.

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#россия
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СМИ: лидерам ЕС будет сложно договориться о 50 миллиардах евро для Украины
Reuters: лидерам ЕС будет сложно договориться о 50 миллиардах евро для Украины
01 декабря 2023, 17:37

Фото: iStock/butenkow

Лидерам Евроюсоза на предстоящем саммите 14-15 декабря будет «очень сложно» договориться о предоставлении Украине 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов США) бюджетной помощи до 2027 года. Об этом передает агентство Рейтер.
Отмечается, что Европейский союз по-прежнему намерен поддерживать Украину. По мнению высокопоставленного чиновника ЕС, даже если план по передаче 50 миллиардов евро не удастся осуществить, то Украине все равно «можно ожидать некоторой помощи».

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе назревает кризис из-за Украины. По информации издания, этот кризис может разгореться на саммите в Брюсселе 14-15 декабря, когда будет обсуждаться начало переговоров по вступлению Украины в Европейский союз. Уточняется, что серьезные неудобства европейским политикам создает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

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В Китае напомнили Аргентине об основных целях и задачах БРИКС
МИД КНР напомнил Аргентине, что основная цель БРИКС — укрепление единства
01 декабря 2023, 17:34

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отреагировал на заявление будущей главы МИД Аргентины Дианы Мондино о том, что южноамериканская страна не планирует присоединяться к БРИКС. Он напомнил, что БРИКС является открытой платформой, работа которой направлена на укрепление единства и сотрудничества.
Он также добавил, что механизм сотрудничества объединения является важным инструментом для защиты интересов стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Кроме того, отметил китайский дипломат, государства-участники платформы рады приветствовать любую страну, которая пожелает присоединиться к этой международной семье.

Ранее Мондино заявляла, что Аргентина на собирается вступать в БРИКС в том числе и потому, что власти страны не располагают средствами для взноса в Новый банк развития БРИКС.

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МИД Финляндии организует обучающий курс по антироссийским санкциям
01 декабря 2023, 17:05

Фото: istockphoto/AlexLMX

Министерство иностранных дел Финляндии запустит обучающие онлайн-курсы по антироссийским санкциям. В стране Суоми такое решение принято раньше всех прочих государств Евросоюза.
Такие курсы для бизнеса по реализации санкций против России будут организованы с целью повышения их эффективности. Об этом сообщается в пресс-релизе финского внешнеполитического ведомства. Курс включает в себя несколько часов онлайн-лекций и предполагает выдачу сертификата.

Глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что с точки зрения эффективности санкций очень важно, чтобы и фирмы, и власти знали, каким образом их следует применять. Курс включает в себя раздел, посвященный выявлению случаев обхода санкций, а также практические инструкции по проведению комплексной проверки компаниями и органами власти.

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#проверки
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#санкции
#финляндия
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После операции Израиля в Газе начнется период «стабилизации», пишут СМИ
FT: после интенсивной фазы операции Израиля в Газе начнется период стабилизации
01 декабря 2023, 16:10

Фото: iStock/Gilnature

После интенсивной фазы операции Израиля в секторе Газе начнется период «стабилизации». Об этом пишет Financial Times.
Как сообщает издание, остается неизвестным, будут ли израильские силы присутствовать в анклаве в период «стабилизации». Отмечается, что Израиль планирует, что операция против ХАМАС продлится год или более. 

Самая напряженная фаза данной операции ожидается в начале следующего года. По данным источника, у этой операции не будет четкого окончания.

Ранее сообщалось, что Израиль планирует параллельно с операцией на севере сектора Газа начать операцию на юге анклава. Отмечается, что большая часть лидеров палестинского движения ХАМАС, а также боевики, заложники и ракетный арсенал находятся на юге Газы. 

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#операция
#израиль
#палестина
#солдаты
#конфликт
#война
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Захарова: «Западная идеология низвела человека до самого дна»
01 декабря 2023, 15:43

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в основе противостояния русского мира и западной цивилизации стоит то, что Запад извращает те ценности, которых ранее сам же придерживался.
«На Западе начали извращать всё то, что являлось нашими общими основами. <…> Запад сам начал предавать во многом им же созданные нормы. В последние десятилетия он не столько отказывается от них, сколько извращает. Так, есть понимание того, что такое права человека, но до какого абсурда это понятие дошло на Западе. Западная идеология низвела человека до самого дна. Можно из человека делать что угодно и низводить его до уровня даже не животного, а чего-то совершенно неподобающего», — поделилась в беседе с «Царьградом» Захарова.

Ранее Мария Захарова заявляла, что именно политика США способствовала усложнению ситуации в мире, в частности в палестино-израильском конфликте. В беседе с RT она отметила, что необходима реализация определённых мер международной безопасности, в том числе резолюции Совета Безопасности о прекращении конфликта.

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#политика
#мария захарова
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