Сенатор Климов: «БРИКС без Аргентины неплохо себя чувствовала»

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Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что отказ Аргентины вступать в БРИКС окажет негативное влияние скорее на саму страну, а не на объединение.
«БРИКС без Аргентины неплохо себя чувствовала и развивалась как организация крупнейших государств мира. Я думаю, если Аргентина не захочет воспользоваться уникальной для себя возможностью войти в эту структуру, то скорее это негативно отразится на перспективах самой Аргентины. Даже не заметим, что Аргентины не будет в составе», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Климов.
Он подчеркнул, что для России и других стран БРИКС такое отдаление Аргентины не существенно, поскольку, к примеру, даже товарооборот между Москвой и Пекином намного больше, нежели товарооборот между Москвой и Буэнос-Айресом.
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Мелисса Тимофеева