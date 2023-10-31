Сенатор Климов: Израиль не встретит противодействия от ООН

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Сенатор Совета Федерации Андрей Климов заявил, что Израиль несмотря на удары по сектору Газа не встретит серьезного противодействия со стороны ООН.
Он объяснил такой феномен позицией США.
Он также отметил, что Израиль никогда не будет признан ООН государством-террористом также благодаря США.
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«Когда группа арабских стран внесла резолюцию о прекращении огня в зоне конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, за неё проголосовали две трети от всех стран на Генассамблее! Но ещё треть осталась, и к ней относятся США! А это значит, что Совбез ООН, где у Вашингтона есть право вето, эту резолюцию не утвердит», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Климов.
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Мелисса Тимофеева