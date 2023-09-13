Сенатор Климов о депортации руководителя Sputnik Молдова: «Очевидная показуха»

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Зампред комитета Совфеда по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов назвал депортацию руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова хамством и очевидной показухой.
«Это очевидная показуха, рассчитанная, прежде всего, не на реальных хозяев нынешних руководителей Молдовы. Дана команда на обострение, и она выполняется. То, что касается способа выдворения, если я правильно проинформирован, это было сделано вне всякого соблюдения прав и свобод человека. Хамство в чистом виде, причём хамство целенаправленное и явно санкционированное», — отметил в беседе с RT Климов.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что депортация руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова является определённым актом зачистки всего русского в стране.
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