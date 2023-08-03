Сенатор Климов рассказал о последствиях для России после разрыва отношений с Норвегией

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Правительство России причислило Норвегию к недружественным странам. Теперь для дипмиссии ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся в РФ.
Заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов в интервью «Радио 1» рассказал, что у Норвегии был шанс наладить отношения с Россией, однако государство не воспользовалось такой возможностью.
Теперь же Норвегия может пойти на ответные меры, подчеркнул сенатор. Однако, по его мнению это только снизит шанс на восстановлении отношений в будущем.
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«Норвегия была и остаётся ближайшим союзником США, и отсюда их политика, которая была явно антироссийской, никаких дружеских шагов со стороны этого государства не было. Наоборот, были мелкие пакости. И сегодняшнее решение подводит черту. Это правовое закрепление объективной реальности. А все, кто будут иметь отношения с Норвегией — предприятия и физлица — должны исходить из этого решения», — отметил Андрей Климов.
«У норвежцев есть возможность ухудшить условия нашей работы на том же Шпицбергене, но в нынешней ситуации это не какие-то краеугольные камни, которыми стоит жертвовать. Если они захотят что-то на публику показать, то полагаю, что это не будет чувствительно для нас. Но это точно затруднит восстановление нормальных отношений в дальнейшем », — сказал собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова