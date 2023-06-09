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Переданные в 2013 году голландским музеям артефакты из Крыма, или скифское золото, суд в Гааге признал украинскими. При этом, основной пункт, на который ссылается суд в своем решении – «Это вхождение полуострова в Крым в состав Российской Федерации».
Напомним, ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что пребывание Крыма в составе Украины было незаконным. По словам политика, из результатов референдума следует, что 93 процента проголосовавших крымчан выступали за автономию региона и возможность самостоятельно решать свою судьбу.
Ранее «Радио 1» сообщало, как лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила, что референдум о воссоединении Крыма с Россией в 2014 году был полностью легитимным.