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Вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв заявил, что Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией.
«Украина здесь всего лишь плацдарм, причём плацдарм, осознанно выбранный Западом в этой войне, как наиболее экономичный и эргономичный, потому что действительно гибнут не натовские, а украинские военнослужащие, и при этом расходы для Запада оказываются меньшими, чем они могли бы быть в случае прямого военного конфликта», — отметил в беседе с RT Косачёв.
При этом, пока Запад тратит огромные средства на поддержку Украиныв противостоянии с Россией, супруга президента украинского государства Владимира Зеленского тратит миллионы на себя. Что уже возмущает общественность. Как пишут argumenti.ru, в американских социальных сетях появилось много возмущенных комментариев о суммах, потраченных Елены Зеленской в одном из бутиков.
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