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«Необходимо понимать, что Соединенные Штаты в ближайшее время постараются максимально усугубить внешнеполитическую европейскую повестку. Называйте это как угодно: второй фронт, третий фронт, украинское контрнаступление – смысл не меняется», - прокомментировала ситуацию Ковитиди.
Напомним, кандидат в главы Гагаузской автономии Виктор Петров заявил, что Запад подсадил Молдавию на кредитную иглу, в обмен на отказ от суверенитета. Политик отметил, что несмотря на полученную в 1994 году автономию, Гагаузия, так или иначе, ощущает негативные последствия подверженности Молдавии Западу.
Ранее «Радио 1» сообщало, как преподаватель Мадридского университета Комплутенсе Мария Хосе Перес дель Позо заявила, что бенефициаром украинского конфликта являются Соединенные Штаты Америки.