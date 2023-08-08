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Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала украинского президента Владимира Зеленского лишь инструментом в руках Запада.
«Зеленский, как и Саакашвили, является лишь инструментом в большой геополитической операции, направленной на захват мирового господства англо-американцам, который вследствие ненадобности потом выбрасывается на свалку истории», — отметила в беседе с RT Ковитиди.
Мнения о том, что Зеленский являетс лишь инструментом да достижения Западом своих политических целей придерживается не только сенатор. Так, востоковед Андрей Онтиков заявил, что, например, задачей США в рамках встречи в Джидде состояла не в том, чтобы переманить на свою сторону те страны, которые либо стараются держаться удалённо от украинского кризиса, либо внутренне поддерживают Россию.
«Американцы в контексте продолжающегося конфликта на Украине, продолжающихся боевых действий явно хотели бы вбить побольше клиньев в отношения между Москвой и теми странами, которые занимают более-менее конструктивную позицию по поводу происходящих событий», — пояснил в беседе с «Царьградом» Онтиков.
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Мелисса Тимофеева