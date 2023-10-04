Сенатор Манчин: Смещение спикера Маккарти — позор для США

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Отставка спикера Палаты представителей Кевина Маккарти является печальным событием для Конгресса США и в целом для страны. Об этом заявил сенатор-демократ от штата Западная Вирджиния Джо Манчин.
Сенатор Манчин назвал голосование по отстранению Маккарти от должности печальным событием для США, которое посылает всему миру негативный сигнал об американской демократии. Политик также охарактеризовал как позорную ситуацию, когда сотрудничество с другой стороной воспринимается как «политический грех». По словам сенатора, очень трудно будет управлять страной без компромисса между обеими парламентскими фракциями.
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Александр Бойцов