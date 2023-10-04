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Сенатор Манчин: Смещение спикера Маккарти — позор для США

04 октября 2023, 11:06
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Отставка спикера Палаты представителей Кевина Маккарти является печальным событием для Конгресса США и в целом для страны. Об этом заявил сенатор-демократ от штата Западная Вирджиния Джо Манчин.

Накануне, 3 октября, нижняя палата американского Конгресса отправила Кевина Маккарти в отставку. За его отстранение от должности проголосовали 216 конгрессменов. Против высказались 210 членов Палаты представителей. Против спикера объединились представители демократического меньшинства и правое крыло фракции республиканцев.

Сенатор Манчин назвал голосование по отстранению Маккарти от должности печальным событием для США, которое посылает всему миру негативный сигнал об американской демократии. Политик также охарактеризовал как позорную ситуацию, когда сотрудничество с другой стороной воспринимается как «политический грех». По словам сенатора, очень трудно будет управлять страной без компромисса между обеими парламентскими фракциями.

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#партия
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Западные союзники стали задумываться о том, чтобы бросить Украину
WT: Крупные союзники задумались о том, чтобы бросить Украину
04 октября 2023, 11:12

Фото: istock / SurkovDimitri

Решимость Запада помогать Украине стремительно падает. Об этом сообщает американское издание The Washington Times (WT).

Страны Запада, в том числе и Соединенные Штаты, начали уставать от помощи Украине, так как ситуация показывает, что помощь Киеву может длиться бесконечно.

По информации издания, многие аналитики предполагают, что западные государства и дальше будут оказывать помощь Украине, при этом, они начинают осознавать растущую угрозу возможного в будущем затяжного конфликта. 

«Я думаю, что опасения вполне обоснованы. Будь то усталость от Афганистана, усталость от Ирака или усталость от Балкан. Усталость — это естественное состояние любого вида войны, особенно с участием США или других демократических стран», — выразил мнение бывший заместитель помощника министра обороны США по политике в Европе и политике НАТО Джим Таунсенд.
Отмечается, что ведущие кандидаты на пост президента США, в том числе Дональд Трамп, скептически относятся к вечной помощи Украине. Также, авторы статьи обращают внимание на победу партии Smer в Словакии во главе с Робертом Фицо, который выступает против военной поддержки Украины.

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#нато
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Медведев раскрыл, сколько средств осталось у США
Медведев: у США осталось денег только на два месяца
04 октября 2023, 11:10

Фото: iStock/Pineapple Studio

В США осталось денег только на два месяца. Об этом в своём Telegram-канале сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он опубликовал запись под названием «Две приятные новости для киевского режима». Первая сообщает о том, что глава Евросовета Шарль Мишель заявил о вступлении Украины в Евросоюз к 2030 году. Медведев заявил, что в ЕС верят в то, что Украина доживёт до этого момента.

А вторая новость заключается в том, что впервые в истории США был отправлен в отставку спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти. По словам Медведева, это было сделано именно из-за того, что он настаивал на продолжении финансирования Украины. Причём, зампред Совбеза РФ утверждает, что перед Маккарти стоял выбор: помогать своей стране или дальше продолжать финансирование Украины. Он выбрал второе, хотя у США осталось средств только на ближайшие два месяца. 

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Захарова рассказала о заинтересованности Европы в «ядерной Украине»

Стало известно, сколько средств получит Украина при вступлении в ЕС
#дмитрий медведев
#сша
#украина
#финансирование
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Захарова рассказала о заинтересованности Европы в «ядерной Украине»
Захарова допустила, что Евросоюзу понадобится ядерная Украина
04 октября 2023, 10:41

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что Евросоюзу «понадобится ядерная Украина». Об этом дипломат заявила в эфире радио Sputnik.
По мнению захаровой, об этом свидетельствует отсутствие реакции Евросоюза на заявления Украины о необходимости получения ядерного статуса.

«С учетом того, что такие люди, как Анналена Бербок, находятся у власти в странах ЕС, не исключаю, что в этом театре абсурда им понадобится еще и ядерная Украина. Они же об этом говорили. Или они, по крайней мере, не одергивали Зеленского, когда на Мюнхенской конференции он такую глупость заявил», — заявила представитель Министерства иностранных дел.
Кроме того, Захарова назвала «сотрясанием воздуха» предложение о «ядерном зонтике» для Украины со стороны правительства Литвы. По мнению Захаровой, идею главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса могут не понять в других странах, которые задумаются почему Украина должна обзавестись ядерным оружие по воле Запада.

Ранее Мария Захарова заявила о вранье госсекретарь США Энтони Блинкена о том, что Советский Союз умалчивал о трагедии в Бабьем Яре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мид
#украина
#мария захарова
#ес
#ядерное
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Стало известно, сколько средств получит Украина при вступлении в ЕС
FT: Украина получила бы около 186 млрд евро за семь лет при вступлении в ЕС
04 октября 2023, 10:02

Фото: iStock/makaule

В течение семи лет Украина сможет получить порядка 186 млн евро, если вступит в Евросоюз. Об этом сообщает газета Financial Times.
Уточняется, что такое вложение в Украину приведёт к тому, что другие страны, входящие в ЕС, будут отдавать больше средств в общий бюджет, чем получать из него. 

Издание также пишет о иных последствиях вступления Украины и ещё восьми государств в состав Евросоюза. По оценкам аналитиков, присоединение девяти новых стран обойдётся ЕС в 256,8 млрд евро. Это приведёт к уменьшению сельскохозяйственных субсидий в нынешние страны ЕС.  

Кроме того, Украина сдвинет Францию на второе место и станет крупнейшим получателем финансирования из бюджета ЕС в сельское хозяйство. А также, страна практически лишит помощи Чехию, Эстонию, Литву, Словению, Кипр и Мальту, поскольку получит 61 млрд евро на улучшение инфраструктуры из фонда солидарности ЕС, цель которого – финансирование наиболее бедных государств Евросоюза. 

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#евросоюз
#украина
#финансирование
#бюджет
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Бывший редактор Первого канала Овсянникова заочно получила 8,5 лет колонии
04 октября 2023, 09:45

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Бывший редактор Первого канала заочно приговорена к 8,5 годам лишения свободы. Основанием стало возбуждение в отношении нее уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ,
Кроме того, решением суда Овсянниковой в течение четырех лет запрещено заниматься администрированием сайтов и социальных сетей, передает телеграм-канал Mash. В августе 2022 года суд отправил бывшую тележурналистку под домашний арест. Однако она нарушила приговор и сбежала в одну из европейских стран.

Позже СМИ сообщали, что Овсянникову видели во Франции. Адвокат журналистки Дмитрий Захаров подтвердил, что в настоящее время она находится «под защитой» одной из европейских стран. После бегства журналистки в России она была объявлена в федеральный розыск.

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Стало известно о секретных переговорах России, Евросоюза и США
Politico: Россия, Евросоюз и США провели секретные переговоры по Карабаху
04 октября 2023, 09:34

Фото: istock / Ruma Aktar

Россия, США и Евросоюз провели секретные переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе за несколько дней до начала Азербайджаном локальной военной операции на территории региона. Об этом пишет американская газета Politico.
Сообщается, что встреча, состоявшаяся 17 сентября в Стамбуле, знаменует собой крайне редкое взаимодействие России с Западом по вопросам безопасности после 24 февраля 2022 года.

«Высшие должностные лица США и ЕС экстренно встретились со своими российскими коллегами для секретных переговоров в Турции, призванных разрешить конфликт вокруг Нагорного Карабаха», — сообщается в материале. 
Главной целью переговоров стало влияние на Азербайджан с целью окончания девятимесячной блокады анклава и обеспечение гуманитарной помощью жителей региона со стороны Армении.

Соединенные Штаты представлял старший советник по переговорам на Кавказе Луи Боно, Европейский Союз представлял Тойво Клаара, а от РФ приехал специальный посланник президента Владимира Путина по отношениям между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев.

Представитель Государственного департамента Америки отказался комментировать встречу, назвав ее частной дипломатической дискуссией.

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#сша
#россия
#конфликт
#азербайджан
#встреча
#операции
#ес
#евросоюз
#рф
#переговоры
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N-TV: Шольц и СДПГ ожидает исторический провал на выборах в Гессене и Баварии
04 октября 2023, 08:46

Фото: РИА Новости/Стрингер

Канцлера ФРГ Олафа Шольца и возглавляемую им Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) ждет оглушительный провал на выборах в двух важнейших регионах страны. Телеканал N-TV прогнозирует политику и его партии историческое фиаско в Баварии и Гессене, где проживают 19 миллионов человек.
В статье, опубликованной телеканалом, на основании опросов делается вывод, что в Баварии СДПГ может занять лишь пятое место, а в Гессене — четвертое. Социал-демократов может опередить не только оппозиционный блок ХДС/ХСС, но и правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Зеленые». Провал на выборах  может стать для Шольца началом борьбы за выживание, говорится в публикации.

Как указывают аналитики, в настоящее время 79% немцев недовольны работой правительства. Поражение на выборах напрямую повлияет на опросы о канцлере и его коалиции в руководстве страной, а в самой СДПГ эксперты прогнозируют «настоящий пожар». Для Германии такая ситуация будет означать усиление разногласий, увеличение влияния правого популизма и агонию, подводит итог телеканал.

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#пожар
#эксперты
#партия
#германия
#выборы
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Минобороны КНДР: США постоянно угрожают миру оружием массового поражения
04 октября 2023, 08:19

Фото: istockphoto/DedMityay

В опубликованной Пентагоном Стратегии противодействия оружию массового поражения Россия названа «острой угрозой, а Северная Корея — «продолжительной угрозой». В министерстве обороны КНДР прокомментировали эти положения американской доктрины, отметив, что именно США являются постоянным источником угрозы применения оружия массового поражения на планете.
Представитель северокорейского военного ведомства подчеркнул, что Вооруженные силы КНДР готовы постоянно и последовательно сдерживать эту угрозу, исходящую от Пентагона. Также высокопоставленный военный отметил, что термин «продолжительная угроза» наиболее применим именно к США — крупнейшему в мире обладателю ядерного оружия, единственному в истории ядерному преступнику, который еще в прошлом веке определил Северную Корею как «вражеское государство». С тех пор Вашингтон постоянно расширяет и усиливает ядерную угрозу и шантаж, говорится в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).



По словам представителя Минобороны, именно США, которые перебрасывают на Корейский полуостров стратегические вооружения, в том числе атомную подводную лодку, которая одна способна обратить в пепел целое государство, несут постоянную угрозу применения оружия массового поражения. Именно поэтому армия Северной Кореи должна силами сдерживания достойно отвечать на эту угрозу, чтобы не позволить США разрушить интересы безопасности КНДР и других государств ради осуществления своей мечты о господстве над миром, сказано в заявлении Пхеньяна.

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#сша
#армия
#государство
#кндр
#минобороны
#вооружения
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В Германии заявили об отчаянии властей Украины
Bild: Киев находится в отчаянии из-за низких темпов поставок западного оружия
04 октября 2023, 07:23

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Украина испытывает отчаяние из-за сотрудничества с Западом. Украинское правительство выражает благодарность за помощь Западных стран, но их расстраивает медленный темп поставок и отсутствие дополнительного вооружения. Об этом написала немецкая газета Bild

«Настроения в украинском правительстве переменчивы. Когда вы разговариваете с лидерами, то, с одной стороны, испытываете благодарность за западную помощь, но с другой — отчаяние из-за низких темпов поставок и отсутствия дополнительных вооружений», — написано в материале таблоида. 
Кроме того, в статье добавили, что Россия в то же время, несмотря на санкции, значительно расширила свою военную производительность и теперь может производить больше, чем Запад. 

Автор материала добавили, что военная помощь Вооружённым силам Украины не достигает нужного уровня для достижения успехов в боях. 

«Ситуация для Украины в настоящее время стала не менее угрожающей, а еще более угрожающей», — заключили в статье.

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#россия
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#запад
#вооружения
#военная помощь
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