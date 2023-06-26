Сенатор от Крыма поддержал идею закона о ЧВК

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Цеков дополнил, что не считает необходимым запрещать деятельность ЧВК. Принятие закона позволит урегулировать все вопросы, связанные с деятельностью частных военных компаний.
«Самое главное – что они частные, но и как все другие частные компании, предприятия, они действуют по законодательству РФ», — сказал парламентарий.
Уточняется, что мнение парламентариев относительно деятельности частных военных компаний на фоне сложившейся ситуации вокруг «Вагнера» разделяются. Одни предлагают запретить их деятельность, другие — прописать статус ЧВК в законе.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что депутат Госдумы Гурулев признался, что руководил операциями «Вагнера».