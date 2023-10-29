Сенатор Пушков: Большинство стран не разделяют позиции США по Ближнему Востоку

Фото: официальный сайт Совета Федерации РФ
Голосование по резолюции Генассамблеи ООН с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной показало, что большая часть мировых государств отнюдь не разделяют позицию Соединённых Штатов Америки в ситуации на Ближнем Востоке. Об этом в своём Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков, глава председатель Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
Политик напомнил, что за проект внесенной представителем Иордании резолюции в итоге проголосовали трое постоянных членов Совета Безопасности — Россия, Китай и даже Франция. А такие страны как, например, Германия и Британия и вовсе воздержались. При этом рядом с США и Израилем оказалось всего 12 стран.
Напомним, что в минувшую пятницу, 27 октября, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает РБК. В поддержку документа высказались 120 государств, включая Российскую Федерацию, Китай, Францию, Египет и другие страны.
Против резолюции «О защите гражданского населения и соблюдении правовых и гуманитарных обязательств» голосовали 14 стран, среди которых Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Венгрия, Парагвай и Гватемала. Воздержались 45 государств, включая Великобританию, Канаду, Германию, Данию, Болгарию, Индию, Италию, Румынию, Украину и Сербию.
Однако глава министерства иностранных дел Израиля Итан Коэн написал в своем Telegram-канале, что еврейское государство решительно отвергает призыв Генеральной Ассамблеи к прекращению огня, назвав его «отвратительным». Он подчеркнул, что его страна намерена уничтожить ХАМАС, так же, как раньше мир решил проблему нацистов и ИГИЛ*.
«А ведь это принципиальная резолюция по острейшему военному кризису, по которой США оказались в оппозиции "глобальному большинству», — заметил Пушков.
Против резолюции «О защите гражданского населения и соблюдении правовых и гуманитарных обязательств» голосовали 14 стран, среди которых Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Венгрия, Парагвай и Гватемала. Воздержались 45 государств, включая Великобританию, Канаду, Германию, Данию, Болгарию, Индию, Италию, Румынию, Украину и Сербию.
Однако глава министерства иностранных дел Израиля Итан Коэн написал в своем Telegram-канале, что еврейское государство решительно отвергает призыв Генеральной Ассамблеи к прекращению огня, назвав его «отвратительным». Он подчеркнул, что его страна намерена уничтожить ХАМАС, так же, как раньше мир решил проблему нацистов и ИГИЛ*.
*Запрещенная в России террористическая организация
Артем Путинцев