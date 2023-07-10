Сенатор Пушков: НАТО попадет в ловушку, если часть Украины примут в альянс

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Обсуждение вопроса принятия Украины в НАТО свидетельствует о затруднительной ситуации, в которой оказался Запад, написал в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.
«Запад, пытаясь обойти вопрос о территориях, над которыми Киев потерял контроль, всё равно столкнется с другой ловушкой, от которой не удастся уйти. Это можно сформулировать как „невозможность отказаться от войны“. Независимо от того, какое решение примет руководство НАТО, оба варианта неприемлемы для альянса в случае приема Украины в членство», - написал Пушков.Читайте также:
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Артем Кузьмин