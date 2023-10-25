Сенатор Пушков: Запад сам, добровольно отказался соблюдать международное право

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Государства Запада добровольно отказались от соблюдения принципов международного права ещё два десятилетия назад. Соответствующее заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков.
«Политическая драма ООН состоит в том, что США и Запад, включая, разумеется, Израиль, и прежде весьма вольготно относились к принципам международного права, но фундаментальный отказ от них произошел в XXI веке», — написал Пушков в личном канале в Telegram.Глава комиссии СОвета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ (и бывший председатель думского комитета по международным делам) пояснил, что после вторжения Вашингтона и его сателлитов в Ирак иллюзорная видимость соблюдения принципов международного права рухнула окончательно и бесповоротно. Вместо этого США предложили заменить эти принципы, зафиксированные в Уставе ООН, на некий мир, основанный на произвольно трактуемых правилах, предложенных странами Запада.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль согласен со словами президента США Джо Байдена о необходимости установления нового миропорядка. Представитель Кремля добавил, что они не согласны только со словами Байдена про то, что именно США способны построить такой порядок, так как Штаты имеют в виду американоцентричный миропорядок.
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