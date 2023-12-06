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Сенатор Ромни: Республиканцы сорвали совещание по вопросу о помощи Украине

06 декабря 2023, 02:39
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Сенатор от Республиканской партии Митт Ромни заявил, что в США не смогли провести брифинг по обсуждению дальнейшего предоставления помощи Киеву. Об этом пишут «Известия».

«Республиканцы просто покинули совещание. Отсутствовала причина сидеть и слушать, как люди обсуждают значимость помощи Израилю и Украине», — цитирует издание слова политика.

Кроме того, лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл в вопросе оказания помощи Украине выразил категорическое несогласие.

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#украина
#совещание
#киев
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Bloomberg: Визит Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США
06 декабря 2023, 02:54

Фото: сайт Кремля

Будущий визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США по изоляции Российской Федерации и ставит долговечность американской поддержки Киева под вопрос. Об этом пишет Bloomberg.
По мнению автора, такой шаг связан с растущей уверенностью Путина в возможности выезжать за пределы РФ, несмотря на планы западных стран изолировать его на международной арене.

Отмечается, что отсутствие прогресса в подобной стратегии дополняется экономическими сложностями, а также отсутствием значимых успехов ВСУ.

«Пока Путин укрепляет свои связи с лидерами стран Персидского залива, долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом», — говорится в публикации.ъ

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Politico: Киев «на мели», после декабря финансовых средств не будет
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#путин
#киев
#рф
#сша
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Politico: Киев «на мели», после декабря финансовых средств не будет
06 декабря 2023, 01:11

Фото: iStock/Silent_GOS

В Киеве заявили, что Украина «на мели», и финансовых средств после декабря у неё не будет. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного советника украинского президента Владимира Зеленского.
«Мы на мели, что касается имеющихся финансовых средств. Их не будет после декабря», — цитирует издание слова собеседника.

Он подчеркнул, что если Украина не получит от США очередную военную помощь, то рискует лишиться контроля над «новыми территориями».

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#помощь
#украина
#киев
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Посол Израиля Александр Бен Цви завершает миссию в России
Посол Израиля Александр Бен Цви в конце декабря завершает миссию в России
06 декабря 2023, 01:00

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что завершит свою миссию в Москве в конце декабря. Об этом пишет ТАСС.
«Я в конце декабря заканчиваю свою миссию в Москве и выхожу на пенсию», — цитирует агентство слова собеседника.

Бен Цви добавил, что его место займёт Симона Гальперин. Она прибудет в Москву на следующий день по завершении миссии действующего посла.

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#посол
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США и Украина 6-7 декабря проведут конференцию по вопросам развития ВПК
06 декабря 2023, 00:41

Украина и США проведут в Вашингтоне 6-7 декабря конференцию по вопросам взаимодействия в сфере военной промышленности. Об этом пишет РИА Новости.
На фоне этого в Белом доме заявили, что мероприятие позволит представителям ВПК обеих стран обсудить возможность совместного производства и другие форматы взаимодействия.

Со стороны США ожидается участие представителей Совета нацбезопасности, госдепартамента и Пентагона.

С украинской стороны в конференции примут участие представители офиса президента Владимира Зеленского, министерств обороны, иностранных дел и стратегической промышленности. 

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Путин в среду посетит с рабочими визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию
06 декабря 2023, 00:17

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в среду, 6 декабря, посетит с рабочими визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию. Об этом пишет РИА Новости.
В публикации говорится, что на переговорах будут обсуждаться вопросы взаимодействия в нефтяной сфере и двусторонние отношения. Также ожидается также обмен мнениями по региональной и международной повестке дня, включая урегулирование палестино-израильского конфликта.

Российского президента сопровождает представительная делегация, в которую вошли, в частности, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров и другие.

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#сергей лавров
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Зеленский внезапно отказался выступать перед Сенатом США
Сенат США: Зеленский отменил выступление перед законодателями
05 декабря 2023, 23:10

Президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированное выступление перед сенаторами США, которое должно было состояться по видеосвязи. Об этом рассказал лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер.
«Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг — что-то произошло в последнюю минуту», — сказал Шумер.

Ранее он сообщал, что Зеленский во вторник, 5 декабря, должен выступить по видеосвязи перед сенаторами США на закрытом брифинге. Об этом его попросила администрация Белого дома, направив украинскому лидеру приглашение соответствующее приглашение..Брифинг пройдет накануне голосования, которое решит вопрос о выделении Украине дополнительной финансовой помощи, о которой ранее просил президент США Джо Байден.

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#дома
#зеленский
#байден
#джо байден
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Госдеп сделал России новое предложение по обмену Уилана
Госдеп: Россия отвергла предложение США по обмену Уилана
05 декабря 2023, 22:55

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

США передали России новое предложение по обмену осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана, а также журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного по аналогичному обвинению. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
«В последние недели мы представили РФ новое и существенное предложение, чтобы добиться освобождения Пола и Эвана. Это предложение было отклонено», –– заявил Миллер в ходе брифинга 5 декабря.

Руководитель пресс-службы добавил, что Вашингтон продолжает считать своим первоочередным приоритетом вызволение всех граждан США, находящихся в местах заключения за рубежом.

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#сша
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#россия
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В офисе президента Украины признали возможность поражения в конфликте с Россией
Ермак признал высокий риск поражения в конфликте с РФ без помощи США
05 декабря 2023, 22:40

Фото: iStock/Silent_GOS

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вынужден признать, что Киев может потерпеть поражение в конфликте с Россией, если Конгресс США не одобрит помощь стране. Об этом он сказал на мероприятии в основанном американском конгрессом Институте мира.
По его словам, без помощи, Украина останется в той же позиции, в которой находится сейчас.

«Очень высока вероятность того, что будет невозможно продолжать освобождать (территории - ред.), это несет большой риск потерпеть поражение в этом конфликте», - заявил Ермак.

Таким образом, глава офиса украинского президента подчеркнул, что без средств США Украина не сможет поддерживать население и обеспечивать выживание людей.

Он также рассказал, что сейчас на линии боевого соприкосновения ВСУ комбинируют оборону и наступательные операции по некоторым направлениям. Однако подчеркнул, что «время переговоров ради переговоров закончилось», теперь Киев нуждается в конкретном плане, который должна поддержать самая ответственная страна, какая именно, он ен уточнил.

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#сша
#украина
#население
#операции
#дома
#всу
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Азербайджанская компания Palladium опровергла производство снарядов для ВСУ
05 декабря 2023, 22:08

Фото: iStock/ronniechua

В азербайджанской компании Palladium заявили, что никогда не производили оружие не только для Украины, но и вообще для кого-либо. Об этом передает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Напомним, специальный корреспондент RTVI Алексей Сочнев заметил информационные стенды с символикой Palladium на фотографии украинского военкора Романа Бочкалы, который показывал производство 122-мм боеприпасов для ВСУ в одной из «стран-партнеров», развернул украинский флаг внутри цеха с боеприпасами. 

«Компания Palladium хочет засвидетельствовать, что фото и видео, на которых якобы изображено производство снарядов 122 мм для Украины, распространенные в СМИ и социальных сетях, не имеют никакого отношения к нашей компании», — говорится в сообщении.

При этом также добавили, что компания тесно сотрудничает с Россией и придерживается нейтралитета в конфликте между странами.

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