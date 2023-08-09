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Сенатор-республиканец от Вайоминга Джон Баррассо считает, что решение действующего президента США Джо Байдена сделать национальным памятником земли Аризоны, где находится место рождения уран, пойдет на пользу России, при этом навредит Штатам.
«Президент Байден снова помогает нашим врагам, отказывая американцам в доступе к необходимым нам ресурсам. В настоящее время мы импортируем из России в три раза больше урана, чем производим», - приводятся слова Баррассо на сайте сената.
Он напомнил, что ранее сенат США хотел увеличить производство урана, чтобы перестать зависеть от России. По его словам, сейчас не самое лучшее время для Штатов, чтобы блокировать доступ к ресурсам.
При этом сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилль заявил, что руководство Украины является «командой младших школьников», у которой нет никаких шансов победить Россию.
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Элина Позднякова