Сенатор США Грэм: применение Россией ядерного оружия на Украине станет атакой на НАТО

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Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм cчитает, что использование Россией использование ядерного оружия на Украине будет аналогично атаке на НАТО. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
«Моим российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия на Украине: вам нужно понять, что это будет атакой на само НАТО», — говорится в твите сенатора.Такое мнение Грэм обосновал близостью территории Украины к Североатлантическому альянсу.
Напомним, газета Financial Times ранее сообщала, что в ходе своего визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин лично попросил Владимира Путина не применять ядерное оружие на Украине. Позже ее опроверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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