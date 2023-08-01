Сенатор США Грэм: применение Россией ядерного оружия на Украине станет атакой на НАТО

Буркина-Фасо и Мали выступили с совместным заявлением касательно мятежа в Нигере. Они будут считать объявлением им войны любое вооруженное вмешательство против этой страны или вторжение на ее территорию, передает 31 июля французское агентство Франс-Пресс (AFP).